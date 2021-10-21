Ünlü şarkıcının pozları tartışma yarattı

Ünlü şarkıcı Miley Cyrus, ABD'de yayınlanan bir dergi için verdiği pozlarla gündem oldu.

Sozcu.com.tr

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28 yaşındaki ünlü şarkıcı Miley Cyrus, Interview Magazine isimli dergiye açıklamalarda bulunarak poz verdi. Metallica’nın davulcusu Lars Ulrich’in sorularını yanıtlayan Cyrus’un lüks kıyafetlerle verdiği pozlar ise tartışma yarattı.

İtalyan markası Gucci yapımı 1.100 dolarlık iç çamaşırıyla poz veren şarkıcı daha sonra aynı markanın yeşil renkli ceketini giydi. Çekim sırasında Saint Laurent kazak ve Miu Miu elbise de tercih eden Cyrus’un bir canavar kostümüyle poz vermesi ise sosyal medyada alay konusu oldu.

Cyrus’un üstsüz bir şekilde kafasında bir maske ve ayağında tüylü botlarla “bulanık bir silüet gibi” poz vermesi dikkat çekti.

