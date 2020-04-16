Ünlü senarist Ece Yörenç’ten eski dizilerle ilgili çarpıcı öneri

Dizi sektörünün usta kalemi Ece Yörenç, yeniden ekranlarda yayınlanmaya başlayan eski dizilerle ilgili flaş bir çağrıda bulundu.

Medcezir, Kuzey ve Güney, Fatmagül’ün Suçu Ne, Aşk-ı Memnu, Yaprak Dökümü gibi dizilerin senaryosunu yazan Yörenç, attığı tweet ile şöyle dedi:

“Dizilerimizin tekrarlarını yayınlayan kanallara küçük! bir hatırlatma: Keserek yayınladığınız 90 saniyelik jenerikler de dizilerin bir parçasıdır. Dolayısıyla kesilmeden yayınlanmalıdır. Yoksa bu dizilerde emeği geçen herkese büyük ayıp olur. Sevgilerimizle…”



ESKİ DİZİLER GERİ DÖNDÜ

Televizyonlarda bu dönemde Medcezir, Ferhunde Hanımlar, Perihan Abla, Yedi Numara, Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, İşler Güçler, Doktorlar gibi diziler yeniden izleyicilerle buluşuyor.