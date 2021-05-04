Ünlü sunucu Conan O’Brien TV programını sonlandırıyor

ABD’li ünlü sunucu ve televizyon yıldızı Conan O’Brien, her gece yayınlanan Conan isimli TV programını 24 Haziran’da sonlandıracağını duyurdu.

Açıklamayı WarnerMedia yaparken, ünlü sunucunun yeni programını HBO Max’de yapma kararı aldığı belirtildi.

11 yıldır devam eden programın son haftasında birçok ünlü ismin katılacağı belirtilirken O’Brien, “HBO Max’te programı yapma fikri bir süredir aklımdaydı. Sanırım bu programın dördüncü versiyonu olacak” dedi.

WarnerMedia, “O’Brien’ın HBO Max’taki programı geleneksel sohbet programlarından farklı olacak” açıklamasını yaptı.

1993 yılında kariyerine başlayan O’Brien daha sonra David Letterman’dan koltuğu almış ve dört Emmy Ödülleri ve 6 adet Writers Guild ödülünün sahibi olmuştu.