Ünlü tenor, çocuklarıyla aynı sahnede
19. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'ndetenor Bülent Bezdüz tango rüzgarı estirdi. Kızı ve oğlu ile aynı sahneyi paylaşan ünlü tenor büyük ilgi gördü.
19. Uluslararası Müzik Festivali’nde kız ve oğlu ile aynı sahneyi paylaşan ünlü tenor Bülent Bezdüz, büyük ilgi gördü. Büzdüzler, Mersinlilere açık havada unutulmaz bir gece yaşattı.
Astor Piazzolla’nın doğumunun 100. yılı anısına Çamlıbel Aşıklar Parkı’nda yer alan konserde, Bezdüz, klasik müziğin genç yıldızları Sesim Bezdüz (Keman), Doğaç Bezdüz (Piyano) ve İtalyan bandoneon sanatçısı Davide Vendramin, Teymur Bayramoğlu (Kontrabas) ile aynı sahnede yer aldı.
Konserde, Astor Piazzolla’nın Michelangelo, Adios Nonino, Milanga del Angel, Oblivion, eserleriyle Carlos Gardel’in Por Una Cabeza, Caminito, Eldo di Lazzaro'nun Guitarrera, Rodelfo Falvo'nun Dicitencello Vue eserleri seslendirildi.
Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da dinleyiciler arasında yer alarak sanatçılara çiçek takdim etti.
19. Uluslararası Müzik Festivali 2 Ekim’de dünyaca ünlü sanatçı Goran Bregoviç konseri ile sona erecek.