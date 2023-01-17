Ünlü tenor Placido Domingo’ya cinsel saldırı suçlaması

90'lı yıllara damga vuran "Üç Tenor"dan biri olarak bilinen Placido Domingo'nun cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.

Sozcu.com.tr

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İspanyol opera sanatçısı Placido Domingo ile ilgili yeni bir cinsel saldırı açıklaması geldi… 2020’de yapılan bir soruşturmada yaklaşık 30 şarkıcı, dansçı, müzisyen, ses eğitmeni ve sahne çalışanının hakkında suçlamada bulunduğu 83 yaşındaki ünlü tenor hakkında yeni açıklama ise İspanyol bir müzisyenden geldi.

30 yıl boyunca cinsel saldırı ve tacizde bulunduğu öne sürülen Domingo hakkındaki iddiaları yalanlarken, önceki gün İspanya’nın La Sexta televizyon kanalına çıkan bir şarkıcı Domingo’nun kendisini elle taciz ettiğini ve öpmeye çalıştığını söyledi. İsmini açıklamayan ve gölge içinde konuşan şarkıcı, “21’inci yüzyıla girerken bir sahnede beni ellemek istedi. Başka bir seferde ise beni öpmeye çalıştı” ifadesini kullandı.

Genç kadın, “Onunla ilk çalışmaya başladığımda bana onunla asansöre tek başına binmemem söylenmişti. Bir prova sırasında herkesin ortasında elini cebime atmamı istedi. Bu durumdan çok rahatsız olmuştum ama ona hayır diyemezdim ve evet de diyemezdim. Midemin kötü olduğunu söyleyerek oradan uzaklaştım” dedi.

Domingo daha önce kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmemişti.

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