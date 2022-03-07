Ünlü yazar bağışlarla 25 milyon dolar topladı

Fantastik kitapların yazarı Brandon Sanderson, dört yeni kitap yayımlamak için gerekli olan 1 milyon doları, kitlesel fonlama yöntemiyle toplamak istedi. Bunun için Kickstarter'a başvuran Sanderson, tam 25 milyon dolar gelir elde etti.

Sozcu.com.tr

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The Times’ın haberine göre, yeni kitaplarını yayımlamak için maddi kaynağa ihtiyacı olan ünlü yazar Brandon Sanderson, kitlesel fonlama imkanı sunan Kickstarter sitesine başvurdu. Dünya genelinde bağış toplama imkanı veren web sitesi, 46 yaşındaki yazara tam 25 milyon dolar kazandırdı.

KICKSTARTER TARİHİNİN EN BAŞARILI ETKİNLİĞİ

Dört kitap için 30 günde 1 milyon dolarlık hedef koyan Sanderson, hayallerine çok daha kısa sürede kavuştu. 100 binden fazla hayran ve yatırımcı, 30 gün yerine tam 1 günde Kickstarter web sitesinin tarihindeki en başarılı bağış toplama etkinliğine imza attı. Sanderson, destekçilerine, hazırladığı evrenler veya konseptlerin biriyle ilgili olacak özel kutuya dair de ön bilgi vereceklerini belirtti.

Konuyla ilgili konuşan Sanderson, “Son iki yılda bir dizi fikir beynime girdi ve onları bırakamayacağımı gördüm. Tüm yükümlülüklerime rağmen, bu hikayeleri yazmak zorunda kaldım. Bu yüzden onları boş zamanlara sıkıştırdım, dört yeni roman yarattım.”

“Onlarla gurur duyuyorum, çünkü her biri beni büyümeye zorlayan hikaye anlatmanın yeni bir yönünü temsil ediyor. Ayrıca her biri sizi de yeni, özgün ve canlı bir yere taşıyor.” dedi.

DÖRT KİTAP 2023 YILINDA GELİYOR

Romanlar, 2023 yılı boyunca üç ayda bir olmak üzere, e-kitap, basılı veya sesli kitap formatında yayınlanacak. Sanderson başvurusunda, dört e-kitap için 40 dolar, ciltli versiyonlar için 160 dolar, e-kitaplar ve diğer eşantiyonlar için 360 dolar, farklı formatlardaki dört kitabın tümü ve sekiz hediye kutusu için toplam 500 dolarlık yardımlar istemişti.

1975 doğumlu ABD’li yazar, kendi orijinal eserlerinin yanı sıra, yaratıcısı Robert Jordan’ın ölümünden ardından ünlü Zaman Çarkı serisi kitaplarını da tamamladı.

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