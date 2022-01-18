Ünlü yazar Gabriel Garcia Marquez’in evlilik dışı ilişkisinden kızı olduğu ortaya çıktı

Ünlü yazar Gabriel García Márquez’in, evlilik dışı ilişkisinden bir kızı olduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Kolombiya'da yayınlanan El Universal gazetesinin haberine göre, Márquez ve Meksikalı yazar ve gazeteci Susana Cato, 1990'ların başlarında evlilik dışı ilişkilerinden doğan kızlarına Indira adını verdiler. Şimdi 30'lu yaşlarının başında olan Indira, annesinin soyadını kullanıyor.

Márquez'in yeğenlerinden Shani García Márquez, kuzeni Indira'yı yıllardır bildiğini, ancak ailesi amcasının hayatı konusunda ağzını sıkı tutmasını istediği için bu bilgiyi saklı tuttuğunu söyledi.

SOSYAL MEDYADA TAKİPTE AMA…

Ünlü yazarın yeğenlerinden Gabriel Eligio Torres García da, kuzeni Indira Cato ile sosyal medya üzerinden temasta olduğunu, ancak şahsen hiç görüşmediklerini söyledi. García, “kuzenlerim Rodrigo ve Gonzalo bir görüşmemizde ondan tesadüfen bahsettiler” dedi.

Torres García, Cato'nun annesi Susana'nın da medyadan korumak için kızından hiç bahsetmediğini söyledi.

Rodrigo ve Gonzalo Márquez ve eşi Mercedes Barcha'nın çocukları.

BARCHA’YA SAYGIDAN SÖYLEMEMİŞLER

Ailenin diğer üyeleri de El Universal gazetesini yaptıkları açıklamada, ünlü yazarın eşi Mercedes Barcha'ya duydukları saygıdan dolayı Indira Cato'dan bahsetmediklerini belirtti. Mercedes Barcha Ağustos 2020'de ölmüştü.

Indira Cato şu anda Mexico City'de belgesel yapımcılığı yapıyor ve 2014'te göçmenlerle ilgili yaptığı bir belgeselle ödüller kazandı.

García Márquez'in ailesi kızının iletişim bilgilerini basınla paylaşmadı, bu nedenle basın Indira Cato ile görüşemedi.

1982'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü alan, tam adıyla Gabriel José de la Conciliación García Márquez 17 Nisan 2014'de Meksika'da hayata gözlerini yumdu.

Yüzyıllık Yalnızlık, Kolera Günlerinde Aşk, Kırmızı Pazartesi ve diğer romanları Türkçe dahil çok sayıda dile çevrildi.

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