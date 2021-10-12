Ünlü yazar Sally Rooney’den İsrail boykotuna destek

Normal İnsanlar, Arkadaşlarla Sohbet gibi kitapların ödüllü yazarı Sally Rooney, İsrail'in boykot edilmesini desteklediği için yeni kitabının İbranice yayınlanmasına izin vermedi.

Sozcu.com.tr

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İsrailli yayıncı Modan, Sally Rooney’nin yeni kitabı Beautiful World, Where Are You’nun İbranice de yayınlanması için izin istedi; ancak yazarın İsrail boykotunu desteklediği için talebi reddettiği iddia ediliyor.

Rooney’nin yeni kitabı eylül ayında piyasaya çıktı ve İngiltere ve İrlanda’daki kitap listelerinde bir numara oldu.

New York Times, eylül ayında Rooney ile yaptığı röportajı yayınladı, röportaj daha sonra İbranice’ye çevrildi ve İsrail gazetesi Haaretz tarafından ayrıntılı olarak yayınlandı. Haaretz şunları bildirdi: “Modan, başka bir çeviri anlaşması imzalamak için Rooney’nin temsilcisine başvurduğunda, temsilci Rooney’nin İsrail’e yönelik kültürel boykot hareketini desteklediğini ve bu nedenle İbranice’ye çeviriyi onaylamadığını açıkladı.”

Rooney tarafından yazılan önceki iki roman Arkadaşlarla Sohbet ve Normal İnsanlar Modan tarafından İbranice olarak yayınlanmıştı.

EDEBİYAT DÜNYASINDA YENİ BİR TARTIŞMA BAŞLATTI

Rooney’nin kararı, edebiyat dünyasında yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. İngiliz yazar ve gazeteci Ben Judah, Twitter’da şunları yazdı: “Sally Rooney’nin yeni romanının İbranice’ye çevrilmesine izin vermemesi iç karartıcı ve tatsız.”

Rooney, 2017’de Sunday Times tarafından Yılın Genç Yazarı ve 2018’de Costa Book ödülü dahil olmak üzere Birleşik Krallık’ta dört kitap ödülü kazandı.

Modan’ın bir sözcüsü The Daily Telegraph’a Rooney’nin üçüncü romanını yayınlamayacağını söyledi, ancak bunun bir boykottan kaynaklanıp kaynaklanmadığını söylemeyi reddetti.

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