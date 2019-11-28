Ünlü yazarın Pera Palas’ta geçen romanı tanıtıldı

Bir bölümü dünya edebiyatının önemli mekanlarından olan Beyoğlu’ndaki Pera Palas Oteli’nde ve Halas yatında geçen romantik bir öyküyü anlatan romanın lansmanı Demet Sabancı Çetindoğan ve Lord Michel Anders-Cavendish'in yakın dostu Çiğdem Simavi'nin ev sahipliğinde kültür-sanat, iş ve cemiyet dünyasından Ayşegül Toplusoy, Buket Taşdelen, Beste Yurttaş, Sema Basa, Zeynep Germen, Sibel Kerimoğlu, Neşe Kavak, Nil-Oktay Duran, Özalp Birol, Şükran Güzeliş, Nevine Salvade, Karl Wilheim Klosterman , Tania Muhlemann, Daniela Schwertd ve Beatrice Rodriguez gibi isimlerin katılımı ile gerçekleştirildi.

Aşk, ihtişam ve entrikaların romantizminin oluşturduğu romanın hikayesi yüzyılımızın başlarında geçiyor. Sevgi dolu, ihtişamlı ama aynı zamanda, hayatta olduğu gibi entrikalı; hikaye 18 yaşında, ebeveynleri Alfa ve Franes Orenis ile Atina'ya yakın, deniz kenarı olan Vouliagmeni'de yaşayan, güzel, Yunan kız Etoile Orenis'in etrafında geçiyor.

Yıllık yaz gezileri olan gemi seyahatinde, Cyclades Adaları etrafını saran Ege Denizi'nde, Etoile genç Türk Varisi Zoulis Kurti'ye (33 yaşında) deliler gibi aşık olur. Her yıl Ağustos ayında Etoile'in ebeveynleri Alfa ve Frances Orenis, görkemli yatları Eoli'ye uluslararası yüksek sosyetenin seçkin ve şık üyelerini davet ederler.

Fransa’da “Ligue Universelle du Bien Public” tarafından iyi niyet elçisi seçilerek “Meilleur Serviteur de l'Humanité” altın madalyasına layık görülen Lord Michel Anders Cavendish, İstanbul'da tekrar en çok etkilendiği mekanda olmaktan dolayı büyük heyecan duyduğunu ve kitabına olan ilgiye çok memnun olduğunu iletti.