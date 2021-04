Ünlü yıldız J.Lo isminin perde arkasını anlattı

1986'da My Little Girl isimli filmde küçük bir rol aldığında kariyerinin ulaşacağı noktadan habersizdi. Jennifer Lopez, oyunculuk kariyeri ile adım attığı gösteri dünyasına; 1999'da piyasaya sürdüğü ilk albümüyle müzik alanında da başarılı bir kariyer yapacağının işaretlerini vermiş oldu.

2001 yılında çıkardığı J.Lo albümünden sonra ise artık herkes onu J.Lo olarak anmaya başladı. 51 yaşındaki yıldız 20 yıl sonra kendisine bu takmadı veren ismi açıkladı.

InStyle dergisinin gerçekleştirdiği röportajda ilk albümü için stüdyoya girdiğinde Heavy D.'nin de sık sık stüdyoya geldiğini ve kendisine Jenny-Lo, Jennifer-Lo veya J.Lo diye hitap ettiğini anlattı. Waiting For Tonight ve If You Had My Love gibi hitlerinin albümü için hazırlıklar tamamlandığında artık tamamen J.Lo ismini kullanmaya karar verir ve ilk albümü olan On The 6 sonrası çıkaracağı ikinci albümü, bu isimle yayınlar.

30 yıllık dans, müzik, oyunculuk kariyeri ile ilgili de açıklamalar yapan Lopez; “Yaptığım şeyi seviyorum. Bu konuda tutkuluyum. Bana bir iş gibi görünmüyor. Hatta açıkçası bir rüya yaşadığımı söyleyebilirim ve uyandığım her gün için minnettarım. Yaptığım şey için yorulmak bilmeyen enerjim var. Hem kişisel hem de profesyonel olarak bana yardımcı olan harika bir ekibim var. Gerçekten en önemli şey; çevrenizde harika insanların olması” dedi.

Lopez’e, J.Lo isimini veren Amerikalı rapçi Heavy D. ise 2011 yılında 44 yaşındayken hayatını kaybetti. Heavy D, B.B. King’in düet albümü Deuces Wild’daki Keep It Coming adlı parçayı rap olarak yorumlamış ve Michael Jackson’ın hit şarkısı “Jam”de de rap bölümünü seslendirmişti.