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Ünlü yönetmen Ezel Akay’dan yönetmenlik atölyesi
Ünlü yönetmen Ezel Akay’dan yönetmenlik atölyesi
Ezel Akay, İstanbul Film Akademisi’nde (İFA) 19 Ekim’den itibaren yönetmenlik eğitimleri vermeye başlıyor.
Kültür Sanat 15 Ekim 2019 - 11:21

Ezel Akay, Cihangir'de yer alan İFA'da 5 ay sürecek yönetmenlik atölyesi için kolları sıvadı. Akay, eğitimle ilgili, “Esas olarak sinema yönetmenliği ve sinematografik hikâye anlatımındaki yeni teknikler, bu tekniklerin film dramatürjisine etkisi ve uygulamalarını deneyeceğiz! Sahne-kurgu-kadraj-kamera hareketi ve oyunculuğa etkileri açısından bir yönetmenin ‘anlatısını’ özgünleştirmenin yollarını arayacağız” dedi.

Bir filmin yapmanın evrensel bir dil olduğunu belirten Akay, “Dünyanın hangi ülkesinde yaşarsanız yaşayın film evrensel bir dili temsil eder. Herkesin bir hikayesi vardır ve bunu kendi dilinizle anlatırsanız herkesin ilgi göstereceği eşsiz bir yaratıya dönüşür” ifadelerini kullandı. İstanbul Film Akademisi’nin yönetmenlik atölyesi, gelecekteki yazar ve yönetmenlerin yanı sıra, çoğu farklı alanlarda çalışan kişilerin senaryo çalışmalarında ortaya çıkan ve geliştirilen senaryoları bir film olmaya yönlendirmek için tasarlandı.

Yönetmen Ezhel Akay

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