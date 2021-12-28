Ünlü yönetmen Jean-Marc Vallée’nin ölüm nedeni açıklandı

Hollywood'u yasa boğan yönetmen Jean-Marc Vallée'nin beklenmedik ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Deadline’a konuşan kaynaklar, film yapımcısının hafta sonu gelecek konukları için hazırlandığını belirterek, muhtemelen 25 Aralık’ta öldüğünü ve ertesi sabah bulunduğunu da söylerken, 58 yaşındaki yönetmenin Noel’de Quebec City dışındaki kulübesinde kalp krizinden öldüğüne inanıldığını belirttiler.

Ayrıca yönetmenin; içmekten kaçınan, sürekli egzersiz yapan ve genellikle soğuk ortamlarda nefesini uzun süre tutmayı içeren Wim Hof’un aşırı nefes alma yöntemlerini uygulayan bir sağlık tutkunu olduğunu da belirttiler.

Hayatını kaybeden yönetmen için pazartesi günü birçok ünlü isim üzüntülerini paylaştı.

Paul Feig, “Aman Tanrım, bu inanılmaz derecede üzücü. Ne büyük bir kayıp. İnanılmaz yetenekli bir film yapımcısıydı. Ailesine çok sevgi ve başsağlığı gönderiyorum. #RIPJeanMarc” yazdı.

Shailene Woodley ve Reese Witherspoon da yönetmen için üzüntülerini dile getiren isimlerdendi. Witherspoon, “Kalbim kırıldı. Arkadaşım. Seni seviyorum” yazdı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da yönetmen için şu satırlara yer verdi: “Jean-Marc Vallée’nin film yapma ve hikaye anlatma tutkusu eşsizdi, yeteneği de öyle. Çalışmaları ve sanatıyla Quebec’te, Kanada’da ve tüm dünyada iz bıraktı. Ani ölümünün yasını tutarken düşüncelerim ailesi, arkadaşları ve hayranlarıyla birlikte.”

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