Ünlü yönetmen Lars von Trier internetten kız arkadaş arıyor

Dünyaca ünlü Danimarkalı yönetmen Lars von Trier, sosyal medya hesabında paylaştığı bir videoyla kız arkadaş aradığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Dalgaları Aşmak, Karanlıkta Dans, Dogville ve Antichrist gibi filmleriyle dünya çapında tanınan Danimarkalı yönetmen Lars von Trier, sosyal medya hesabında paylaştığı bir videoyla hayranlarını şaşırttı.

67 yaşındaki ünlü yönetmen, videoda “kız arkadaş/ilham perisi” aradığını ilan etti. Parkinson ve obsesif kompulsif kişilik bozukluğu olduğunu, ayrıca kontrol altında alkolizm sorunu yaşadığını söyleyen Trier, “Yine de çekici bir partner olmaya söz veriyorum” dedi.

İletişim bilgilerini ve e-posta adresini veren ünlü isim, ilgilenen kadınların kendisine ulaşabileceğini ifade etti.

Hâlâ birkaç film daha yapmayı umduğunu kaydeden Trier videonun sonunda “Sabrınız için teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Video kısa sürede sosyal medyada viral oldu