Ünlü yönetmen Martin Scorsese, Marvel filmlerini yerden yere vurdu

Martin Scorsese, Marvel filmlerini yine hedef aldı. Ünlü yönetmen, bu tip filmler yerine Christopher Nolan'ın Oppenheimer'ı gibi filmlere destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Efsanevi yönetmen Martin Scorsese, sık sık Marvel filmleri gibi serileri hedef alarak sert eleştirilerde bulunuyordu. Ünlü yönetmen yine gişe odaklı sinemayı eleştirdi ve franchise filmlerini yerden yere vurdu.

Son filmi “Dolunay Katilleri”nin (Killers of the Flower and Moon) vizyona girmesine günler kala konuşan 80 yaşındaki ödüllü yönetmen, hayatını, kariyerini ve çizgi roman filmlerinin sektörü nasıl değiştirdiğini anlattı.

Scorsese, “Buradaki tehlike, kültürümüze yaptıkları, çünkü artık filmlerin sadece bunlardan ibaret olduğunu düşünen nesiller olacak. Bu da daha güçlü bir şekilde karşılık vermemiz gerektiği anlamına geliyor. Ve bunun tabandan gelmesi gerekiyor. Öncelikle film yapımcılarından gelmeli. Ve Safdie kardeşlere sahip olacaksınız ve Chris Nolan’a sahip olacaksınız, ne demek istediğimi anlıyor musunuz?” diye konuştu.

Scorsese ilk defa Marvel’ı hedef almıyor. 2019’da çizgi romanlardan uyarlanan filmlerin, sinema olmadığını, daha çok tema parklarına benzediğini söylemişti: “Üretilen içeriğin gerçekten sinema olmadığını düşünüyorum. Neredeyse yapay zekânın film yapmasına benziyor. Ve bu, güzel sanat eserleri yapan inanılmaz yönetmenlerin ve özel efekt uzmanlarının olmadığı anlamına gelmiyor. Ama bu filmler size ne kazandıracak; bir şeyi tamamlayıp sonra onu zihninizden, tüm vücudunuzdan atmak dışında?”

Scorsese, aynı zamanda film endüstrisinin 70 yıl önce kariyerine başladığı zamanki gibi olmadığını söyledi.

Stüdyoların artık büyük bir bütçeyle kişisel duygularını veya kişisel düşüncelerini, kişisel fikir ve hislerini ifade eden bireysel sesleri desteklemekle ilgilenmediğini söyledi.

