Ünlü yönetmen Quentin Tarantino ikinci kez baba oldu

ABD'li film yönetmeni ve senarist Quentin Tarantino'dan müjdeli haber geldi.

Sozcu.com.tr

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59 yaşındaki yönetmen Quentin Tarantino ve 38 yaşındaki şarkıcı eşi Daniella Pick, ikinci çocuklarının dünyaya geldiğini duyurdular.

Daily Mail’de yer alan habere göre, çift, yaptıkları açıklamada, “Daniella ve Quentin Tarantino, Daniella’nın 2 Temmuz 2022’de, ilk çocukları Leo’nun küçük kız kardeşi olan bebeklerini dünyaya getirdiğini duyurmaktan mutluluk duyuyor” denildi.

Mutlu çift, ilk olarak 2009’da Tarantino’nun, Pick’in memleketi İsrail’de “Soysuzlar Çetesi” filminin tanıtımını yaparken tanıştı.

İsrail’de doğan oğulları Leo ile çift, Los Angeles ve İsrail arasında mekik dokumaya başladılar.

LEONARDO DICAPRIO’NUN ADINI MI KOYDU?

Birçok kişi, Tarantino’nun ilk çocuğuna sık sık birlikte çalıştığı ünlü aktör Leonardo DiCaprio’nun adını verdiğine dair spekülasyonlar yapmış olsa da, usta yönetmen, katıldığı bir programda durumun böyle olmadığını açıkladı.

Tarantino, “İnsanlar ona Leonardo DiCaprio’nun adını verdiğimi varsaydığı için ona neredeyse bu ismi vermiyorduk.”

“Bunda yanlış bir şey yok ama… adını karımın büyükbabasından alıyor, ama aynı zamanda kalbimizde o bizim küçük aslanımız olduğu için” dedi.

Tarantino daha önce, bir sonraki yapıtı olacak olan 10. filminden sonra emekli olacağını ima etmişti, ancak bunun ne zaman olacağı henüz belli değil.

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