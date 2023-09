Ünlü yönetmen Spielberg’ün kızı yetişkin filmleri kariyerinden vazgeçti

Dünyaca ünlü yönetmen Steven Spielberg'ün kızı Mikaela George Spielberg, kariyer olarak seçtiği tartışmalı meslekle çok konuşulmuştu. Mikaela, babasını da "utandıran" kariyerinden vazgeçtiğini açıkladı.

Üç Oscar ödüllü yönetmen Steven Spielberg ve eşi Kate Capshaw tarafından bebekken evlat edinilen Mikaela George Spielberg, yetişkin filmleri yıldızı olarak çalışacağını 2020’de kamuoyuna duyurmuştu.

Yıllarca akıl sağlığıyla mücadele ettikten sonra “iyileşme yolculuğuna” çıktığını söyleyen Mikaela, ebeveynlerinin kendisinden dolayı herhangi bir utanç duyduğunu da reddediyordu.

Daha önce anoreksiya ve borderline kişilik bozukluğuyla da mücadele eden 27 yaşındaki Mikaela, sorunlarıyla başa çıkmanın bir yolu olarak içkiye yöneldiğini de itiraf etmişti.



“Kendim ve ilişkilerim üzerinde yapmam gereken çalışmaları yapmamış olsaydım, o yıl içinde ölmüş olacağımı hissettim.” diyen Mikaela, 3 yıl sonra yaptığı açıklamayla artık yetişkin filmlerinde oynamayacağını bildirdi.

Aileye yakın bir kaynak, “Dışarıdan bakıldığında, dünyanın en olgun ebeveynleri olan ve çocuklarını her şeyin ötesinde seven Steven ve Kate, Mikaela’yı her zaman desteklediler ve ona yardımcı olmaya çalıştılar. Ama tabii ki, onun seks işçileri dünyasına girdiğini alenen kabul etmekten utanıyorlar.” demişti.

OnlyFans hesabında da ücret karşılığı müstehcen içeriklerini yayınlayan genç kadın, artık bu platformu da bıraktı ve ressamlık kariyerine yöneleceğini duyurdu.

