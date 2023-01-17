Ünlü yönetmen Steven Spielberg’den Covid-19 açıklaması: “Bana ilham verdi”

Dünyaca ünlü yönetmen Steven Spielberg, Covid-19 pandemisine dair korkularının hayatını konu alan son filmini çekmesi için kendisine ilham verdiğini paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Üç Oscar ödüllü ABD’li yönetmen Steven Spielberg (76), son çektiği film olan “The Fabelmans”ın corona virüsü hakkındaki korkularıyla ilgili olduğu açıkladı.

“Bu hastalık yüzünden tüm dünyanın yok olacağından endişe etmiştim” diyen ünlü yönetmen, bu korkusunun, kendisine yön verdiğini belirtti: “Eğer son bir film daha yapma şansım olsaydı, hikaye bu olurdu.”

Spielberg, Covid-19 pandemisi esnasında dünyanın geri kalanı gibi kendisinin de farklı haber kanallarını izlemeye ve gidişatı takip etmeye “yapışık” olduğunu sözlerine ekledi.

Yarı otobiyografik bir film olan “The Fabelmans”, Mitzi (Michelle Williams) ve Burt Fabelman’ın (Paul Dano) evliliğinin dağılmasını ve çocukları Sammy Fabelman’ın (Gabriel LaBelle) sinemayla tanışmasını anlatıyor. Sammy, filmde Spielberg’ün çocukluğunu temsil ediyor.

ABD prömiyerini 11 Kasım 2022’de yapan film, 40 milyon dolarlık bir bütçeyle yalnızca 16,4 milyon dolar hasılat yaptı.

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