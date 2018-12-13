Ünlü yönetmen Tunç Başaran gençlerle bir araya geldi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sinema Televizyon Topluluğu, efsane yönetmen Tunç Başaran’ı evinde ziyaret etti. Konuşmasında gençlerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başaran, "Genç kuşakların sinemayla ilgilenmesi Türk sinemasının daha da gelişmesini sağlayacak. Sanat dolayısıyla sinema çok sesli ve üretken olduğu sürece toplumda karşılık bulacaktır" dedi. Topluluk Başkanı Muratcan Avanes ise açıklamalarında Başaran'ın Bandırma için büyük bir şans olduğunu söyledi. Avanes, "Çalışmalarımızı film üretimine de dönüştürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sinema Televizyon Topluluğu, ünlü Yönetmen Tunç Başaran'ı evinde ziyaret ederek sinema konusunda bilgi aldı. Gençler, “Uçurtmayı Vurmasınlar”, “Biri ve Diğerleri”, “Piano Piano Bacaksız”, “Abuzer Kadayıf” gibi birçok ödüllü filmi bulunan Tunç Başaran'dan, sette yaşadıklarını ve filmlerin öykülerini dinledi.

“GENÇLİĞE KIZDIĞIM TEK KONU OKUMUYORLAR”

Gençlerin kitap okumadığından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Başaran, “Ben Hollywood'ta yıllar önce bir toplantıda ‘dini, dili, ten rengi ne olursa olsun çocuklar çocuktur. Gelecek onların elleri içindir' demiştim. Çocuklar ve gençler ülkemizin geleceği için çok önemli. Gençliğe kızdığım tek konu okumuyorlar. Geçmişini bilmeyenler geleceğe yürüyemez” şeklinde konuştu.

“GENÇLERİMİZİN BENİ ZİYARET ETMESİNDEN MUTLU OLDUM”

Başaran, “Genç kuşakların sinemayla ilgilenmesi Türk sinemasının daha da gelişmesini sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Başaran şöyle devam etti:

“Sanat dolayısıyla sinema çok sesli ve üretken olduğu sürece toplumda karşılık bulacaktır. Sinemaya önem vermek dünyanın geleceğine önem vermektir. Gençlerimizin beni ziyaret etmesinden son derece mutlu oldum. Onlarla sinema üzerine çok güzel sohbet ettik.”

“BAŞARAN BANDIRMA İÇİN BÜYÜK BİR ŞANS”

Topluluk başkanı Muratcan Avanes arkadaşları ile birlikte Tunç Başaran gibi Türk Sinemasına damga vurmuş bir isimle buluştukları için mutlu oldukları söyledi. Avanes, “Topluluğumuzu bu yıl yaşama geçirdik. Bandırma'da Tunç Başaran gibi önemli bir değerin yaşıyor olması bizim için büyük bir şans. O'dan sinemana tarihine dair çok önemli bilgilerle birlikte izlediğimiz filmlerin setinde, yapım aşamasından neler yaşandığını dinledik” dedi.

“SADECE FİLM İZLEYEN TOPLULUK OLMAYACAĞIZ”

Öte yandan Avanes, “Topluluğumuz yalnızca film izleyen bir topluluk olmayacak, biz çalışmalarımızı film üretimine de dönüştürmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.