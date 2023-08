Ünlü yönetmen William Friedkin 87 yaşında hayatını kaybetti

Şeytan (The Exorcist) ve Kanunun Kuvveti (The French Connection) filmlerinin yönetmeni William Friedkin 87 yaşında hayatını kaybetti.

Oscar ödüllü yönetmen William Friedkin, Los Angeles’ta 87 yaşında hayatını kaybetti. Yakın arkadaşı Chapman Üniversitesi Dekanı Stephen Galloway, film yapımcısının Los Angeles’ta öldüğünü doğruladı.

1972’de Kanunun Kuvveti (The French Connection) filmiyle en iyi yönetmen dalında Oscar kazanan Friedkin, kuşağının en cesur ve etkili yeteneklerinden biri olarak görülüyordu.

Friedkin kariyerine 1965’te Sonny ve Cher’in oynadığı bir komedi olan Good Times ile başladı. Film olumsuz eleştiriler alsa da Friedkin filmi yaparken çok eğlendiğini söyledi.

Ancak yönetmen, asıl başarısını 1971 polisiye gerilim filmi The French Connection ile yakaladı. Film, birçok yönetmenin Friedkin’i idol olarak görmesinde oldukça önemli; David Fincher, Steven Spielberg ve Akira Kurosawa gibi dünyaca ünlü yönetmenler yapımın, çalışmaları üzerinde etkisi olduğunu belirtirler.

Kanunun Kuvveti’nden (The French Connection) sonra ise korku romanı Şeytan’ın (The Exorcist) bir uyarlamasını beyaz perdeye yansıttı. Yapım,gişe rekorları kıran bir başarıya dönüştü ve 12 milyon dolarlık bir bütçeden dünya çapında 425 milyon doları aşan bir hasılata ulaştı.

Friedkin, bir röportajında yapım sırasında yaklaşık beş kez kovulduğunu iddia edip son derece sorunlu bir set olduğunu söylese de film, Oscar’larda en iyi film adaylığı alan ilk korku filmi olmayı başardı.

Friedkin’in sonraki filmleri arasında Matthew McConaughey’nin oynadığı Jade, Rules of Engagement, Bug ve Killer Joe yer alıyor. En son filmi 2017 yapımı The Devil and Peder Amorth belgeseliydi.

Son çalışması The Caine Mutiny Court-Martial ise bu yılki Venedik Film Festivali’nde prömiyer yapacak. Başrollerini Kiefer Sutherland ve Jason Clarke’ın paylaştığı film, Herman Wouk’un 1953 tarihli oyunundan uyarlandı.

Friedkin, son yıllarda süper kahraman filmlerini eleştirerek de dikkat çekti. 2015’te verdiği bir röportajda, “Sanat filmi veya deneysel filmlerin sinemalarda izleyici bulma fikri, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve diğer pek çok ülkede neredeyse ortadan kalktı. Ve ben büyürken, sinemanın temel öğelerinden biriydi” dedi.

Friedkin’in ölümü üzerine Hollywood yıldızları da ünlü yönetmeni anmayı ihmal etmedi. Elijah Wood, onu etkisi sonsuza kadar genişlemeye devam edecek gerçek bir sinema ustası olarak nitelerken, yönetmen Scott Derrickson, Friedkin ile uzun sohbetler etmenin onur olduğunu ve Şeytan ile Dehşetin Bedeli’nin (Sorcerer) şimdiye kadar yapılmış en büyük filmlerden ikisi olduğunu yazdı.

Edgar Wright ise Instagram’da “Friedkin parlak bir yetenekti, gerçek bir vizyonerdi. Onun çığır açan tekniklerinin sektörde silinmez bir iz bıraktığını söylemek abartı olmaz” diye yazdı, Eli Roth da “Tüm zamanların en etkili yönetmenlerinden biri” dedi.

