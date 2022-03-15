Williams kardeşlere tepki: “Erkeklerle savaşmıyorsunuz”

Oscar ödüllü Jane Campion, tenisin efsane isimleri Serena ve Venus Williams hakkında "cinsiyetçi davranıp düşüncesizce konuştuğu" için özür diledi.

Sozcu.com.tr

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67 yaşındaki Jane Campion, geçtiğimiz gün düzenlenen Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri gecesinde, “The Power of Dog” filmiyle, “En İyi Yönetmen” ve “En İyi Film” ödüllerini kazandı. Ödülünü almak için sahneye çıkan Campion, konuşmasını yaparken izleyiciler arasında bulunan Serena ve Venus Williams’a da seslendi.

“ERKEKLERLE BENİM GİBİ SAVAŞMIYORSUNUZ”

Kategorisindeki tek kadın aday olan Yeni Zelandalı yönetmen, “Venus ve Serena, sizler harikasınız. Ancak benim yapmak zorunda olduğum gibi erkeklere karşı oynamıyorsunuz” dedi. Bu sözler üzerine, ünlü raketlerin yüzlerini astığı anlar kameralara yansıdı.

Sosyal medyada çok tepki gören sözler üzerine yönetmenden de özür gecikmedi, “Film dünyasında yaptıklarımı Serena Williams ve Venus Williams’ın başardıklarıyla eşitleyen düşüncesiz bir yorum yaptım. Bu iki efsanevi siyahi kadını ve birinci sınıf sporcuyu küçümsemek niyetinde değildim. Gerçek şu ki, Williams kardeşler aslında sahada (ve saha dışında) erkeklere karşı meydan okudular. Hem çıtayı yükselttiler hem de bu dünyada kadınlar için mümkün olanın kapılarını açtılar.”

“Yapmak isteyeceğim en son şey, olağanüstü kadınları küçümsemek. Serena ve Venus’ü seviyorum. Başarıları muazzam ve ilham verici. Serena ve Venus, cinsiyetçi ve düşüncesizce açıklamam için sizden özür dilerim, sizi tamamen destekliyorum” açıklamasında bulundu.

OSCAR ALMASINA KESİN GÖZLE BAKILIYOR

Jane Campion, “En İyi Yönetmen” Oscar’ına iki kez aday gösterilen ilk kadın oldu. Önceki adaylığı, 1993 yılında çektiği “The Piano” filmiyle gelmişti. Bu filmle “En İyi Orijinal Senaryo” Oscar’ını kazanan Campion’ın, “The Power of the Dog” filmiyle de “En İyi Yönetmen” Oscar’ını kazanmasına kesin gözle bakılıyor.

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