Ünlü yönetmenden şaşırtıcı iddia: “Bebek Yoda, tamamen çalıntı”

Gremlins yönetmeni Joe Dante, Bebek Yoda'nın Gizmo karakterinden tamamen çalındığını iddia etti.

Sozcu.com.tr

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Yeni Star Wars dizisi The Mandalorian’ın 2019’daki çıkışıyla en sevilen karakterlerden biri haline gelen Bebek Yoda, yeni bir iddia ile gündemde.

Gremlins yönetmeni Joe Dante, karakterin çalınmış olduğunu öne sürüyor. Dante, Gizmo adında sevimli bir Gremlin karakterinin yer aldığı, 1980’lerin en büyük hitlerinden biri olan 1984 yapımı Gremlinler’i yönetmişti.

Ünlü yönetmen, Bebek Yoda’nın tamamen çalındığına ve Gizmo karakterinden kopyalandığına inanıyor.

San Francisco Chronicle ile yaptığı röportajda Dante, Disney’in sahibi olduğu LucasFilm’e karşı herhangi bir yasal işlem başlatmadığını, ancak bu durumdan hiç de mutlu olmadığını belirtiyor.

EN YÜKSEK HASILATLI ÜÇÜNCÜ FİLM

Dante röportajda; Gizmo’yu, Hayalet Avcıları ve Indiana Jones: Kamçılı Adam’dan sonra o yılın en yüksek hasılat yapan üçüncü filmi olan Gremlinler’in başarısının sırrı olarak gördüğünü söylüyor.

Gremlinler, 1984’te sadece 11 milyon dolarlık bir bütçeyle yurt içinde 148,1 milyon dolar kazandı ve 1990’daki devam filmi Gremlins 2: The New Batch’in de çekilmesini sağladı.

WarnerMedia’nın yayın hizmeti HBO Max, 1920’lerin Çin’inde geçen ve bu yılın sonlarında çıkacak olan yeni bir animasyon dizisi olan Gremlinler: Mogwai’nin Sırları’nı yayınlayacak.

Dante, animasyon dizisinde danışman olarak görev yaptı ve ilk bölümün galasının yapıldığı Fransa’daki Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali’ne katıldı.

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