Ünlü yönetmene cinsel taciz suçlaması

Oscar ödüllü film yönetmeni Paul Haggis, İtalya'da cinsel saldırı suçuyla gözaltına alındı.

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Yapımcı, yönetmen ve senaryo yazarı olan, Oscar ve Emmy ödülleri bulunan Paul Haggis İtalya’da bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alındı.

69 yaşındaki Kanadalı film yapımcısı İtalya’da yabancı bir kadına ‘ağırlaştırılmış cinsel saldırı ve ağır yaralama suçlarından’ tutuklandı.

Paul Haggis, İtalya'nın Puglia şehrinde bir festivali için bulunuyordu.

Haggis, En İyi Film Oscar’lı ‘Crash’in senaryo yazarı ve yapımcısı olarak tanınıyordu. Ayrıca,

Daniel Craig’in başrolünde oynadığı James Bond filmi ‘Quantum of Solace’ın senaryosunu yazdı.

Soruşturma detaylarına göre, kurban festival öncesinde Haggis ile birlikte kalıyordu. Haggis’in, bir süre önce tanıştığı genç kadını cinsel ilişkiye girmeye zorladığı öne sürüldü.

Savcılar, kadının yaşananlardan sonra hastaneye başvurmak durumunda kaldığını belirtti.

Yönetmenin avukatı Priya Chaudry, Haggis'in “tamamen masum” olduğunu belirtirken, “İtalyan yasaları nedeniyle kanıtları tartışamam. Ancak Bay Haggis hakkındaki tüm suçlamaların kaldırılacağından eminim.” dedi.

İtalyan haber ajansı La Presse, savcılığın yazılı açıklamasını paylaştı. Açıklamaya göre, “yabancı bir genç kadın” iki gün boyunca rızası olmadan Haggis ile seks yapmaya zorlanmıştı.

Paul Haggis, ABD'de iki tecavüz iki cinsel taciz vakasında suçlanmıştı.

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