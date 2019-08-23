Ünlülerden Emine Bulut tepkisi! “O çığlıklarda boğul”

Kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Emine Bulut, eşi Fedai Baran tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bulut’un hayatını kaybetmeden önceki görüntüsü izleyenleri şoke etti. Sosyal medyanın birinci gündemine oturan bu vahşete Betül Demir, “Sen dün iki kişiyi öldürdün… Bugün bütün ülkeyi ağlattın… O çığlıklarda boğulursun inşallah” tepkisini gösterdi. Armağan Çağlayan, kadın cinayetlerinde iyi hal ve tahrik indiriminin kalkmasını talep ederken, Şebnem Bozoklu şöyle dedi: “O şerefsiz katilin bir ceket bir kravatla ‘ama o da bana bunu yaptı hakim bey’ deyip indirim almayacağı bir adalet sistemi istiyoruz. İnsanın yaşama hakkını kutsal gören hukuk anlayışı istiyoruz. Allah belalarını versin. Bu ve bu gibilerin. Allah belanızı versin.”

‘NE YAZIK Kİ SİZDEN ÇOK VAR’

Tuğba Yurt, şiddetin her türlüsüne lanet ederek, “Bu ve bunun gibi şeref yoksunu, ‘insan’ olmakla yakından uzaktan alakası dahi olmayan mahluklarla aynı havayı soluyoruz ne yazık ki… Ve ne yazık ki sizden çok var” mesajını paylaştı.

Ceyhun Yılmaz ise Bulut’un öldürülmesini şu cümlelerle kınadı: “İnsan kelimesine utanç ilave eden ciğersiz değersiz katil. Emine Bulut ‘un canına kıydı. İnşallah ‘normal’ gelmiyordur memleketime!”

Gökhan Özoğuz ise devletin kadın ve çocuk cinayetleri konusunda sağlam, kesin ve sert kararlar alıp uygulaması gerektiğine değinerek, “Sadece bu kınamaları yapıp geçiyoruz fakat her geçen gün daha ağırlaşıyor. Bir saniye durup, şu olanın sizin başınıza geldiğini düşünsenize” dedi.