Ünlülerden ‘ormanı yakma’ çağrısı

Türkiye’nin kanayan yaralarından olan orman yangınları 2020’de de bitmek bilmedi… Orman Genel Müdürlüğü (OGM) verilerine göre bu yıl 31 Ağustos’a kadar çıkan 2 bin 114 orman yangınında 6 bin 685 hektarlık alan zarar gördü. 2019 yılında ise, aynı dönemde bin 543 yangın çıkarken, 8 bin 697 hektarlık alan zarar gördü. 2019 yılında yangın başına yanan alan 5,63 hektarken, 2020 yılında bu oran 3,16 hektara geriledi. Yangına müdahale süresinin ortalama 12 dakikaya kadar indiği Türkiye bu alanda birçok ülkeyi geride bırakarak, yangın başına 3,3 hektar alanın yanmasıyla dünyada orman yangınlarıyla mücadelede başarılı ülkelerden biri oldu.

ÜNLÜ İSİMLERDEN UYARI

OGM tarafından orman yangınlarının önlenmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında Cüneyt Arkın, Burcu Kara, Zeyno Gönenç, Seray Sever, Emre Üçtepe ve Ümit Erdim gibi sanat dünyasından pek çok ünlü, çektikleri videolar ile orman yangınları için uyarıda bulundu.

Çekilen reklam filmi ile “Lütfen geleceğimi yakma!”, “Kamp ateşini söndür”, “Ormanı yakma” mesajları verildi. (DHA)