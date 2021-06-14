Ünlülerden Selçuk Tekay’a veda… ‘Sanatçılar ölümsüzdür’

Türkiye’nin ünlü keman virtüözlerinden Selçuk Tekay, 68 yaşında yaşamını yitirdi.

‘Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda’, ‘Vurgun’, ‘Unuturum Diye Yorma Kendini’, ‘Yorgunum’, ‘Aradığın Aşkı Buldun Mu’ gibi çok sayıda şarkıya imza atan, Bülent Ersoy, Müzeyyen Senar, Adnan Şenses, Ebru Gündeş, Sibel Can gibi ünlü isimlerle çalışan, bir döneme besteleriyle damga vuran Selçuk Tekay’ın ardından ünlü isimler duygularını sosyal medyadan dile getirdi.

Emel Sayın: Söyleyecek söz bulamıyorum, çok ama çok üzgünüm. Mekanın cennet olsun Selçuk Tekay. Ailene ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum.

Nilüfer: Müzisyen arkadaşım sevgili Selçuk Tekay aramızdan ayrıldı, ailesine sabırlar diliyorum. Huzur içinde yat Selçuk Tekay.

Gonca Vuslateri: Sanatçılar ölümsüzdür.

Mahsun Kırmızıgül: Ülkemizin en önemli sanatçılarına albümlerde refakat eden keman sanatçısı olan Selçuk Tekay abimizi kaybetmişiz. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diler başsağlığı dileklerimi sunarım.

Ferhat Göçer: Büyük üstad Selçuk Tekay’ı kaybettik…. Pek çok kez aynı sahneyi paylaştım. Onu ve sanatını yakından tanıma şansına sahip oldum. Sanat dünyamız her açıdan büyük bir değerini daha yitirdi. Çok üzgünüm…

Armağan Çağlayan: Yıllarca aynı popstar Alaturka’da aynı sahneyi paylaştığımız Selçuk Tekay veda etmiş. Güle güle Selçuk Abi… Yattığınız yer nur olsun.

Mine Koşan: Selçuk Tekay’a Allahtan rahmet diliyorum, başımız sağolsun kadim dostum.

Zeynep Mansur: Mekanı cennet olsun,ailesine ve sevenlerine sabır dilerim…