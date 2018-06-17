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Ünlülerin babalarıyla bayram anıları
Ünlülerin babalarıyla bayram anıları
Bugün hem Şeker Bayramı hem de Babalar Günü… Sanat camiasındaki birçok ünlü bugün babalarını anılarıyla yad ediyor. İşte baba özlemi çeken ünlü isimlerin yaşadıkları unutulmaz anıları…
Yüksel ŞENGÜL
Kültür Sanat 17 Haziran 2018 - 04:14
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Kenan Doğulu: Bayram sabahı müzikle uyanırdık

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“Bayram sabahları rahmetli babam bizi istisnasız müzikle uyandırırdı. İspanyol flamenko gitaristi Paco Pena'nın bir şarkısını çalardı. Bayram sabahlarına gözümü açarken o günleri ve şarkıları hep özlemle hatırlıyorum.”

Yeşim Salkım: Gururluyum

Dursun Salkım

Dursun Salkım

“En büyük gururum müzik dünyasında Salkım adını sürdürüyor olmak. Bazen şarkı söylerken babamı kucakladığımı hissederim. Hele o gün bayramsa ya da Babalar Günü ise duygularım daha yoğunlaşır.”

Yeşim Salkım

Yeşim Salkım

Soner Olgun: Baba çınar ağacı gibidir

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Soner Olgun

“Baba her evin çınar ağacıdır. Sırtını güvenle yaslarsın, ululuğundan etkilenirsin. Bu yaşımda bile bayramlarda babamı düşünüp hüzünlenirim, gözlerim dolar.”

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Beyazıt Öztürk: Baba özlemi çektim

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“Bayramlar ve Babalar Günü, içimdeki baba özlemini her zaman daha da büyütmüştür.”

Ali Rıza Öztürk

Ali Rıza Öztürk

Teoman: Benim için hüzün demek

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“Babamı 2.5 yaşımdayken kaybetmişim. Babasızlık, bayramlarda ve Babalar Günü'nde daha da ağırlaşan bir hüzündür benim için…”

Şener Şen: Elini öptürmedi

Ali Şen

Şener Şen babası Ali Şen ile

“Babam, ‘Benim işimi yapma da ne iş yaparsan yap' derdi. Ancak babam kızsa da figürasyon kadrolarına girerek kendimi sinemaya attım. Birkaç bayram elini öptürmese de daha sonra başarılı olup gönlünü almayı başardım.”

Hülya Darcan: Hayatını filme çekeceğiz

Bergüzar Korel ile Hülya Darcan

Bergüzar Korel ile Hülya Darcan

“Babam ölümü göze alarak metrelerce yüksekte altına ağ bile gerdirmeden gösteri yapan bir ip cambazıydı. Onun hayatını film yapmak istedim, olmadı. Şimdi kızım Bergüzar da dedesinin hayatının film yapılmasını çok arzu ediyor. Bu istek bayram günlerinde daha bir çoğalıyor.”

Muazzez Ersoy: Pencerede beklerdim

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“Bayram günlerinde dolmuş şoförü olan babam Yaşar Levent'in bayram namazından dönmesini pencerede beklerdim. Eve adım atar atmaz elini öper, bayram harçlığımı alırdım.”

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Son güncelleme: 08:24 - 17.06.2018
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