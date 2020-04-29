Unorthodox’un yaratıcısı Deborah Feldman hayatının perde arkasını anlattı

Netflix’in en çok izlenen yapımlarından biri olan Unorthodox’a ilham veren ve, dizide gerçek hikayesi anlatılan yazar Deborah Feldman Hasidik, bağlı bulunduğu topluluktan nasıl ayrıldığını ve şu an neler yaptığını anlattı. Verdiği bir röportajda 17 yaşında evlendiğini, 6 yıl sonra 3 yaşındaki oğluyla birlikte ultra-ortodoks Yahudi mezhebinden ayrıldığını anlatan Hasidik, şimdi oğlu ile birlikte Berlin’de mutlu bir hayat sürüyor.

En merak edilen konulardan biri de Deborah’ın ayrıldığı eşi Eli oldu. Yazar “Oğlumun babası bir yıldan az bir süre sonra toplumu terk etti. Bugün mutlu bir şekilde yeniden evleniyor, laik bir hayat yaşıyor ve oğluyla düzenli temasta bulunuyor” dedi. Eşi ile ayrıldıktan sonra neler yaptığı ile ilgili soruya da cevap veren Feldman Hasidik “Ayrıldıktan sonraki ilk üç yıl boyunca paniğe kapıldım. Her zaman bir uçurumun kenarında, evsizliğin ve açlığın iğrenç kaderine düşmek üzereymişim gibi hissettim” dedi ve ekledi “Ama stratejim her gün yeniden başlamak, beklentimi düşük tutmak ve hayatta kalmak için kaynaklarım açısından kutunun dışında düşünmekti.” Yazara ailesiyle barışıp barışmadığı da soruldu: “Biyolojik ailem bana intihar etmemi isteyen nefret maili gönderdi… Mezarımı hazırlamışlardı ve üzerinde dans etmek için sabırsızlanıyordu.”