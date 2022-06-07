Unutulmaz filmlere imza atan ünlü yönetmen emekli mi oluyor?

"Moulin Rouge" ve "The Great Gatsby" gibi imza filmleriyle tanınan ünlü yönetmen Baz Luhrmann emekli olabileceğinin sinyallerini verdi.

Sozcu.com.tr

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59 yaşındaki Avustralyalı yönetmen Baz Luhrmann, bu yaz vizyona girecek ve Elvis Presley’in hayatını anlatan son filmi “Elvis” için heyecanlı olsa da, sinemayı bırakmayı düşündüğünü açıkladı.

Daily Mail’in haberine göre, Variety Australia’ya konuşan ünlü yönetmen, “Yolculuğumun geldiği noktadayım, başka bir film çekme zahmetine girer miyim?” diyerek hayranlarını endişelendirdi.



Geçen ay Cannes Film Festivali’ndeki dünya prömiyerinin ardından 23 Haziran’da Avustralya’da vizyona girecek “Elvis” filminin ardından Luhrmann, farklı şeyler yapmayı düşündüğünü söyledi.

Film yapımcılığında bir kariyere işaret ederek, “Kesinlikle ortamlar yaratmaya ve arka plana geçip yolculukların mümkün olduğunca gelişmesine yardımcı olabilirim” dedi.

Ünlü isim, gelecek nesil hikaye anlatıcılarına akıl hocalığı yapmayı çok istediğini açıkladı ve Avustralya’nın film endüstrisindeki rolünün önemine dikkat çekti.

Luhrmann, “Bu yeni, genç, yaratıcı enerjinin çok canlı olduğu bir dünyanın kavşağında olduğumuzu düşünüyorum. Yani günümün geri kalanını faydalı bir şekilde yaparak geçirebileceğimi düşündüğüm yer orası. Ben buna bağlıyım” diye ekledi.

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