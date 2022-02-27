Upload dizisinin 2. sezonunun yayın tarihi belli oldu

Amazon Prime Video'nun sevilen bilimkurgu-komedi dizilerinden Upload'un 2. sezonunun yayınlanacağı tarih açıklandı.

Sozcu.com.tr

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10 bölümlük ilk sezonuyla yoğun ilk gören Upload dizisi, Greg Daniels’ın imzasını taşıyor. Dizide, ölmeden önce beyinlerini dijital bir sisteme yükleyebilen insanların hem ölümden sonraki yaşamları hem de dünyada kalan yakınlarıyla iletişimi anlatılıyor. Oldukça eğlenceli bir atmosferde geçen dizi, yayınlandıktan kısa süre sonra 2. sezon onayını aldı.

2. SEZON NE ZAMAN?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs önlemleri sebebiyle 2. sezon çekimlerinin geciktiği düşünülürken dizi sonunda tamamlandı ve yayınlanacağı tarih açıklandı. The Hollywood Reporter’a göre, 11 Mart 2022 tarihinde Amazon Prime Video’da yer alacak 2. sezondan fragman da yayınlandı. Yine tüm bölümleri aynı anda yayınlanacak dizinin ikinci sezonunda ise şimdilik 7 adet bölüm görülüyor.

Başrollerinde Robbie Amell ve Andy Allo’nun yer aldığı Upload’un çeşitli ödüllerde 5 adet adaylığı bulunuyor.