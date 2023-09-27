Urartu dönemine ait at iskeletinde bronz gem bulundu

Van'da Urartular döneminde inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nin kuzeyindeki nekropol alanında yapılan kazılarda, çenesinde bronz gem olan at iskeleti bulundu.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izniyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında yürütülen kazılarda, Urartu dönemine ait önemli bulgulara ulaşıldı.

Geçen yıl Urartu yönetici sınıfına ait olduğu değerlendirilen iskeletin ortaya çıkarıldığı noktada, bu sene de çenesinde bronz gem olan at iskeleti bulundu.

Gem, atların yönlendirilmesi için kullanılmış

Bronz gem, atların yönlendirilmesi için ağzının içine takılan metal parça olarak tanımlanıyor. Urartu tarihinde ilk kez halka şeklinde bir gem bulunmuş olması, atların Urartu toplumunda çok önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor.

Buluntular, buranın bir yönetici sınıfına ait olduğunu ortaya koyuyor

Prof. Dr. Çavuşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalede ve nekropol alanında bir yandan restorasyon bir yandan da kazı çalışması yürüttüklerini söyledi.

Nekropol alanında her yıl bilim dünyasını şaşırtan yeni bulgularla karşılaştıklarını belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Bu yıl yaptığımız çalışmalarda her yıl olduğu gibi yeni bir buluntuyla karşılaştık. Bir atın çenesine bırakılmış vaziyette halka şeklinde gem bulduk. Bronzdan üretilmiş. İlk kez böyle bir şeyle karşılaşmamız Urartu arkeolojisi için önem arz ediyor.

Daha önce benzer halkaları, insan iskeleti üzerinde pazubent ve bilezik olarak bulmuştuk. Bu yeni bulgu onlardan daha büyük ebatta ve atın ağzının ortasına yerleştirilmiş durumda. Sahibinin hayvanı daha rahat kontrol etmek için kullandığını tahmin ediyoruz.

Urartu tarihinde ilk kez halka şeklinde bir gem karşımıza çıkıyor. Atların Urartu toplumunda çok önemli bir yere sahip olduğunu bize gösteriyor. Buluntular, buranın bir yönetici sınıfına ait olduğunu ortaya koyuyor.”

Arkeolojik çalışmalar devam edecek

Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Yılmaz da “Atın kafatası ve alt çenesi sağlam. Yetişkin bir at olduğunu tespit ettik. Bu buluntu, Türkiye’de bir ilk. Laboratuvarda inceleyeceğiz. Bu buluntuyla, buranın bir yönetici sınıfına ait olduğunu ispatlıyoruz. Alan çok büyük, çok önemli buluntuların gelmesini bekliyoruz. Buluntular bizi heyecanlandırmaya devam ediyor” diye konuştu. (AA)