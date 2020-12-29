Tunceli’deki kaya odalar turizme kazandırılıyor

Çemişgezek ilçesinde saklı cennet olarak bilinen Tağar Çayı Vadisi’nin yukarıya doğru uzanan kısımda sarp kayalara konut amaçlı oyulmuş arkeolojik ve doğal sit alanı olarak koruma altında bulunan ‘derviş hücreleri’ ve ‘in delikleri’ olarak ifade edilen kaya odalar, her mevsim görenleri kendine hayran bırakıyor.

Urartular dönemine ait olduğu tahmin edilen ‘in delikleri’, dört kat halinde 25 odadan ve bu odaları aydınlatan büyük pencereler ile uzun koridorlardan oluşuyor. Su gereksinimini karşılamak üzere, kayaların arasından sızan doğal olarak bulunan ya da özel olarak yapılmış, kullanılmak üzere yağmur sularını biriktirmeye yarayan yer altı su depoları, yukarıdaki odalara ulaşmak için kayalardan yapılan merdivenler ve galeriler bulunan ‘in delikleri’ iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısmına dışarıdan merdivenle çıkılırken, ikinci kısmının çok dar olduğu, girişinde bekleme yeri ve sonrasında merdivenle uzun bir koridora çıkıldığı biliniyor. ‘İn delikleri’nin en üst katında bulunan ve çıkılması imkânsız olan oda ise ‘Bey Odası’ olarak adlandırılıyor. Bu odada taştan bir köşk ve bir havuz bulunuyor. Büyük bölümü tahrip olan ve duvarlarına yazılar yazılan ‘in delikleri’, uzun yıllar boyunca definecilerin hedefi oldu.

‘İn delikleri’nin odalarında ışık ve katlarında merdiven olmadığından dolayı ziyaret edenler tarafından şikayetle karşılanıyordu. İn deliklerini turizme kazandırılması için Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder tarafından proje çalışması başlatıldı. İlgili tüm kurumların onayının ardından Fırat Kalkınma Ajansı’nca onaylanan projenin kısa süre içerisinde hayata geçirilerek turizme açılması planlanıyor.

Bakımsız ve ulaşımı her geçen gün hayati açıdan daha çok risk taşıyan tarihi mağaralar, ulaşımın daha kolaylaştırılması amacıyla Tağar Çayı üzerine yapılacak olan asma köprü, yürüyüş yolu, dekoratif aydınlatma, iç ve dış düzenlemelerle birlikte, tarihi dokusuna zarar verilmeden tamamlanarak turizme kazandırılacak.

Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder, tarih, doğa ve kültür üçlemesiyle bütünleşen ilçenin, yapılan çalışmayla bölgenin cazibe merkezi haline geleceğini belirterek, “İlçemizin tarihi ile adeta özdeşleşen halk arasında in delikleri olarak bilinen bundan 3 bin yıl önce Urartular döneminde insan eliyle kayaların oyulmasıyla yapılan Urartu Mağaralarımızın ulaşıma, erişime ve aynı zamanda bakıma ulaşması için Urartu Mağaraları Turizme açılıyor projemizi yoğun bir çaba harcayarak, Fırat Kalkınma Ajansı’na teslim ettik” dedi. (DHA)