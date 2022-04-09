Urartu takı sanatının en özel parçası sergileniyor

Anadolu’da 250 yıl hüküm süren Urartu uygarlığına ait bu özel takı, müze koleksiyonundaki yerini aldı.

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Rezan Has Müzesi, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu topraklarına ait değerlerin yaşatılması, hatırlanması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarını özenle sürdürüyor. Bu çalışmaların en önemli adımlarından biri olan Urartu Takı Koleksiyonu şimdi en özel parçası Av Sahneli Geniş Kemer ile daha da göz kamaştırıyor.

Anadolu'da 250 yıl hüküm süren Urartu uygarlığına ait bu özel takı, müze koleksiyonundaki yerini aldı. Üzerinde aslan ve boğa avı sahneleri betimlenmiş olan kemerin orta bölümünden başlayarak uç kısmına doğru devam eden hareketli figürler, altı sıra oluşturuyor. Figürler arasında aslan, boğa, dağ keçisi, mitolojik yaratıklar, hayat ağacı, piyadeler ve av arabaları sıralanıyor. Binlerce yıllık yolculuğun ardından günümüzün sanatseverleri ile buluşan bu önemli eser “Gündelik Yaşamın Arkeolojisi” sergisi kapsamında ziyarete açıldı.