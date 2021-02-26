Uşaklıoğlu: İdealim, adaletsiz dünyanın güneşini uyandırmak

İlk kitabı Dijital Hukuk, Harvard Kütüphane'sine giren 24 yaşındaki Avukat Ahmet Yavuz Uşaklıoğlu, geçtiğimiz yıl hukuk fakültesinin yanı sıra bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun oldu. Kitaplara olan merakı çok küçük yaşlarda başlayan Uşaklıoğlu yazmaya şiirlerle başlamış. Okuldaki derslere girmek yerine çoğu zaman evde kitaplara gömüldüğünü anlatan Ahmet Yavuz Uşaklıoğlu lise ve üniversite yıllarını da evlerindeki 2 bini aşkın kitabın yer aldığı dev kütüphanede ve kitapçılarda geçirmiş.

HAYATA DOKUNAN DÜŞÜNCE KİTABI

Yeni çıkan ‘Güneşini Uyandır' adlı kitabı için, “Bu kitabı yazdım çünkü bir heyecanım var” diyor. Okuyuculara “Güneşini Uyandır” çağrısı yapan Uşaklıoğlu kitabının bir kişisel gelişim değil pratik bilgilerle doğrudan hayata dokunan bir düşünce kitabı olduğunu vurguluyor. Uşaklıoğlu, kitabını okuyuculara şöyle anlattı:

“Kitap üç bölümden oluşuyor. Başarı, hakikat ve mutluluk. Bu üç anahtar kavram aslında insanın kendi güneşini uyandırması ve potansiyelini keşfetmesi için çözmesi ve barışması gerekenler. Büyük işler yapmaya gayret etmek. Bu yaşta iki kitap yazdım çünkü bir heyecanım var. Bu idealist olmanın getirdiği bir heyecan. ‘Güneşini Uyandır' da buradan geçiyor. Güneşin uyanmasını beklemek yerine kendi güneşimizi uyandırmamız gerek. Ben öyle yapıyorum. Kitabı imzalarken okuyucuya ‘Adaletsiz dünyanın güneşini uyandırmak idealiyle' notu düşüyorum. Bunun nedeni de her birimiz kendi güneşimizi uyandırırsak toplum da güneşini uyandırır. Bunu yapabilmek için de kitapta da bahsettiğim hakikat başarı ve mutluluk kavramlarını anlamamız gerek.''