Üsküdar’daki tarihi Mimar Sinan Çarşı’nda restorasyon skandalı

Üsküdar’da Mimar Sinan tarafından “Valide Sultan Hamamı” olarak yapılan günümüzde Mimar Sinan Çarşısı olarak kullanılan tarihi eserde başlayan restorasyon çalışması tartışma yarattı. Restorasyonun aslına uygun olmadığı, ışık huzmeleri için tasarlanan yıldız şeklinde fanuslarla donatılan kubbelerin kaldırıldığı, tarihi kemer ve sütunların kırılıp yok edildiği iddia ediliyor.

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Sultan 2. Selim'in eşi ve Sultan 3. Murat'ın annesi Nurbanu Valide Sultan tarafından, 1574-1583 yılları arasında Mimar Sinan'a hamam olarak yaptırılan, günümüzde “Mimar Sinan Çarşısı” olarak bilinen tarihi yapıda 2021 yılında başlayan restorasyon tepkilere neden oldu.

Tarihi çarşı 2017 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından kamulaştırılmış, VGM ile “Restorasyon Karşılığı Uzun Süreli Kiralama Protokolü” imzalayan Vakıf Katılım Bankası tarafından yapılan restorasyon çalışmasının ardından tarihi çarşının; kütüphane, sergi salonu ve butik banka şubesi olarak kullanılması planlanmıştı.

Restorasyon çalışmaları hakkında, çarşıdan kamulaştırma sonrası zorla tahliye edilen ve yıllarca tarihi yapıyı koruyan esnaf tarafından da suç duyurusunda bulunuldu. Restorasyonun tarihi esere zarar verdiğine dikkat çekilen suç duyurusunda restorasyon hataları şöyle sıralandı:

“Tarihi eser niteliğini taşıyan yapılarda çarşı ve hamama ait kemer ve sütunlar kırılıp yıkıldı. Mimar Sinan tarafından ışık huzmeleri için tasarlanan beşgenler ve yıldız şeklinde fanuslarla donatılan kubbeler kaldırıldı. Bunların yerine aslına uygun olmayan kubbeler yapıldı. 448 yıllık duvarlar, kemerler, kırmızı renkli küfe taşları ile yumurta akı maddeleri moloz şeklinde inşaat etrafına bırakıldı.”



“2 KATLI KAÇAK EKLENTİ KORUNDU”



Restorasyonun aslına uygun olmadığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmaya hazırlandıklarını kaydeden CHP Üsküdar İlçe Başkan Yardımcısı Güneş Gülaydın, eski eser tescilli tarihi yapıda, aslı ile ilgisi olmayan, doğal dokusunu bozan çalışmalar yürütüldüğünü savundu.

Gülaydın, “Yapıya sonradan eklenen ve günümüze kadar diş polikliniği olarak kullanılan iki katlı kaçak eklenti yıkılmayarak muhafaza ediliyor. Tarihi kubbelerin farklı malzemelerle kaplandığı ve bu yapılırken Osmanlı Hamamlarının büyük bölümünde bulunan ışıklıkların yok edildiği görülmekte. Üsküdar'ın tarihi yapılarına, mimari eserlerine ve maneviyatına yönelen bu hatalı uygulamalara derhal son verilmelidir” dedi.