Üst üste nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘üstüste’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘üst üste'dir.
ÜST ÜSTE NE DEMEK?
1- Çok kalabalık, sıkışık.
2- Birbirinin üstüne konulmuş bir biçimde.
3- Birbiri arkasından.
ÜST ÜSTE NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin üst üste mi, üstüste mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı üst üste şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
üstüste (Yanlış kullanım)
üst üste (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Kötü olaylar hep üst üste geldi.”