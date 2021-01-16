Usta besteci Muammer Sun hayatını kaybetti

Uzun zamandır çoklu organ yetmezliğiyle mücadele eden Türk müziğinin önemli bestecilerinden, eğitimci, Besteciler, Orkestra Şefleri ve Müzikologlar Derneği’nin (BESOM) kurucularından, eski TRT Yönetim Kurulu Üyesi Muammer Sun (88), bu sabah Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Usta bestecinin ölüm haberinin ardından, siyasiler ve sanat camiası üzüntülerini sosyal medyadan paylaştıkları mesajlarla dile getirdi.

Muammer Sun için yapılan paylaşımlar şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Cumhuriyetimiz ve çocuklarımız için çok özel besteler yapmıştı. 23 Nisan’da çocuklarımız için hazırladığı şarkıları özel bir albüm olarak yeniden basmıştık. Vefat haberini üzüntüyle öğrendim, Muammer Sun’a Allah’tan rahmet diliyorum.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Türk müzik tarihinin değerli isimlerinden, besteci ve eğitimci Muammer Sun’u kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Cumhuriyet dönemi müziğine sunmuş olduğu katkıları, yüreğimize işleyen besteleri ve yetiştirmiş olduğu öğrencileriyle hatırası hep yaşayacak. Mekânı cennet olsun…

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Hayatını Türk müziğinin gelişmesine adamış, değerli besteci ve eğitimci Muammer Sun’u kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve müzik camiasına başsağlığı diliyorum. Bizlere bıraktığı eserlerde yaşamaya devam edecek.

İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı: Türk müziğinin çınarı… yerelden evrensele deyince akla gelen ilk isim… 19 Mayıs Marşı, Kurtuluş ve Cumhuriyet gibi çok sayıda orkestra, koro ve solo müziklerin bestecisi Muammer Sun’u kaybettik. Ruhu şâd olsun.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükşeren: Defalarca Eskişehir’de onur konuğu olarak misafir ettiğimiz, ünlü Türk bestecisi, yeri doldurulmayacak kıymetli dostum Muammer Sun’u kaybettik. O, sayısız bestesi ve marşı ile salonlarımızda her zaman yaşamaya devam edecek! Mekanı cennet olsun!

Piyanist Gülsin Onay: Muammer Sun hocamızı kaybetmişiz.. Acımız büyük.. Mekanı cennet olsun.. Allah rahmet eylesin.. Ülkemiz büyük bir müzik adamını, çınarını kaybetti.

Sanatçı Zülfü Livaneli: Hapis arkadaşım, değerli hoca Muammer Sun nur içinde yatsın. Kültürümüze yaptığı katkılar hiç unutulmayacak.

Sanatçı Sabahat Akkiraz: Büyük hoca, besteci ve müzik insanı Muammer Sun hakka yürüdü. Geçen 23 Nisan’da Cumhuriyetimizin 100. yılı anısına yayınladığımız ‘Nesilden Nesile Çocuk Şarkıları’ albümünde bestelerini çocuklara armağan etmişti. Allah rahmet eylesin.

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan: Türk müziğinin karar sesi susmuş. Huzur içinde uyusun hocamız.

MUAMMER SUN’UN HAYATI

1932’de Ankara’da doğan Muammer Sun, 1946’da Askeri Muzıka Okulu’nda müziğe başladı. Bir yıl sonra 1953’te Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon Bölümü'ne girip Ahmed Adnan Saygun’un öğrencisi oldu. Konservatuarda, Mithat Fenmen ile piyano, Hasan Ferit Alnar ile koro ve orkestra şefliği,Muzaffer Sarısözen ile Türk Halk Müziği, Ruşen Ferit Kam ile Klasik Türk Musikisi, ayrıca özel olarak Kemal İlerici ile Türk müziği makamlar sistemi ve armonisi konularında çalıştı. 1960’ta, Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon Bölümü İleri Yüksek Dönemi'nden Saygun'’un öğrencisi olarak ‘pekiyi’ dereceyle mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Konservatuarı’na öğretmen olarak atandı.

1975’te İzmir Devlet Konservatuarı’na, 1980’de Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na, 1987’de Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na atandı. 1988’de doçent, 1993’te profesör oldu. 1999’da Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’ndan emekli oldu. Devlet konservatuarlarında görevli olduğu süre içinde, koro, solfej, armoni, kontrpuan, füg, enstrümantasyon, orkestrasyon, modal müzik ve kompozisyon dersleri veren Sun’un pek çok eseri çeşitli yarışmalarda ödüller kazandı.

Mezuniyetinden sonra Ankara, İzmir, İstanbul Devlet konservatuvarlarında, Gazi Eğitim Enstitüsü Müzik Bölümü’nde, Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulu’nda, Ankara Radyosu’nda öğretmenlik yaptı. 1969 yılında, sanat kurumlarının temsilcisi olarak TRT Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. TRT Ankara Radyosu Çoksesli Korosu’nu ve TRT Müzik Dairesi’ni kurdu. 1971’de Murat Katoğlu’yla birlikte TRT Kültür Sanat Ödülleri Sistemi’ni hazırladı.