Usta çevirmen Nevzat Ekmen corona virüsüne yenik düştü

James Joyce’un “Ulysses”i başta olmak üzere pek çok değerli yapıtı Türkçe'ye kazandıran Nevzat Erkmen, corona virüsüne yenik düştü ve 89 yaşında hayata veda etti.

Usta çevirmen Nevzat Ekmen, başarılı çevirmenliğinin yanı sıra Türk Beyin Takımı'nın da kaptanlığını yapmıştı.

James Joyce'un başyapıtı Ulysses'i 1966’da Türkçeye kazandıran Erkmen, The International James Joyce Foundation üyeliğine kabul edilmişti. İrlanda Cumhurbaşkanı tarafından bir mektupla onurlandırılan Ekmen, Türkiye Yayıncılar Birliği'nin Yılın Çevirmeni ödülünü kazanmıştı.



TÜRK BEYİN TAKIMI’NIN KAPTANLIĞINI YAPTI

Ekmen, 1931'de İzmir'de doğdu. İzmir Karataş Ortaokulu, İnönü (şimdiki Namık Kemal) Lisesi ve İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi'nden mezun olduktan sonra, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bursunu kazanarak New York Üniversitesi'nde Pedagoji dalında yüksek lisans ve doktora çalışmaları yaptı. Çeşitli şirketlerde müdürlük ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

World Puzzle Federation'ın (Dünya Zekâ Oyunları Federasyonu) kurucu üyesi ve Türkiye Temsilcisi oldu. 1992-2005 arasında Türk Beyin Takımı'nın kaptanlığını yaptı, 2005'te takımın Onursal Kaptanı oldu. 1995'te Türkiye Zekâ Oyunları Kulübü'nü kurdu ve Beyin Olimpiyatları'nda Türkiye'ye Dünya Üçüncülüğü kazandırdı.

Nevzat Erkmen, 1983'te psikanaliz, erotoloji, anlambilim, Geştalt Yaklaşımı, eski Meksika şamanlarının sonuncusu Don Juan'ın öğretileri, zen, yoga ve taoculuk birikimlerini paylaşmak amacıyla Söz Yayın Oyunajans'ı kurdu. Öykülerini topladığı “Apartman Aşkları”nı ve başta Carlos Castaneda'dan yaptıkları olmak üzere pek çok çevirisini bu yayınevinden çıkardı. “Türk Dilinin Uyak (Kafiye) Sözlüğü”nü hazırladı, Jack Kerouac'ın “Dharma Bums”ını “Zen Kaçıkları” adıyla Türkçeleştirdi, Şeyh Nefzavi'nin “Itırlı Bahçe”sini çevirdi.