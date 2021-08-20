Usta ismin hayatını anlatan “Genco” seyirciyle buluştu

Türk tiyatrosunun ulu çınarı Genco Erkal’ın 60 yıllık sanat hayatına odaklanan ”Genco” belgeselinin ön gösterimi, 16 Ağustos Pazartesi akşamı ilk kez seyirciyle buluştu.

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Gösterim ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda Metin Akpınar, Göksel Kortay, Tilbe Saran, Meral Çetinkaya, Tülay Günal, Ayşe Tatari, Cihat Aşkın, Gökhan Aybulus, Yekta Kopan, Görgün Taner, Murat Abbas, Sinan Tara, Güler Sabancı ve Halis Komili gibi sanat ve iş dünyasından isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Gösterimin ardından konuşan Genco Erkal, belgeselin çekimini mümkün kılan ENKA Sanat'a teşekkür ederek “İnsan hayattan daha ne bekleyebilir ki, bu benim için çok büyük bir armağan” dedi. Senaryosunu Genco Erkal'ın yazdığı ve bu nedenle benzerine az rastlanır otobiyografik bir nitelik de taşıyan belgeselin yapımcılığını ve yönetmenliğini Selçuk Metin, görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak üstlendi. İzleyiciyi Genco Erkal rehberliğinde geçmişte bir yolculuğa çıkaran belgesel, bugüne kadar 55 oyun yönetmiş, 80 oyunda oynamış, 9 oyun çevirmiş, 23 uyarlama yapmış ve 1 oyun yazmış sanatçının, bütünüyle tiyatroya adanmış yaşam öyküsünü anlatıyor. Belgesel, 6 Eylül tarihinde ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda sanatseverler ile buluşacak.