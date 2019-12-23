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Usta oyuncu Ercan Kont hayatını kaybetti
Usta oyuncu Ercan Kont hayatını kaybetti
Cinnet (Ben Deli Değilim) şiirindeki performansıyla fenomen olan tiyatro oyuncusu Ercan Kont Adana’da kaldığı huzurevinde hayatını kaybetti.
Kültür Sanat 23 Aralık 2019 - 07:27

Ercan Kont'un kısa süre önce Seyhan İlçesi Yeşilyurt mahallesinde bulunan özel bir huzurevine yerleştiği öğrenildi. 77 yaşındaki Kont'un cesedi huzurevleri yetkilileri tarafından kaldığı odasında bulundu. Kurum yetkilileri bunun üzerine olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Kont'un cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, duayen tiyatrocu Ercan Kont 2 yıl önce alzheimer hastalığına yakalandığını duyurmuştu. (İHA)

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