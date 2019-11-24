Usta oyuncu Nevra Serezli yeniden sahnede

İspanyol yazar, şair Alejandro Casona’nın kaleme aldığı “Ağaçlar Ayakta Ölür”, önümüzdeki sene Tiyatrokare tarafından izleyicilerle buluşturulacak. Oyun, dağılan aileyi bir araya getirmek için büyük bir risk alan bir adamın karısına yapmaya çalıştığı iyilik üzerine kurulu. 11 yıl sonra sahnelere dönmeye hazırlanan Nevra Serezli, oyunda yüreği torun özlemiyle dolu Büyükanne rolünü oynayacak.

Ağaçlar Ayakta Ölür’de diğer başrolü usta sanatçı Erhan Yazıcıoğlu oynuyor. Erhan Yazıcıoğlu, bir davranışı nedeniyle vicdan azabı yaşayan ve hatasını düzeltmek için yaratıcı bir adım atan bir büyükbabayı oynayacak. Oyunda torun rolünü genç ve başarılı oyuncu Arif Güney, güzel gelin rolünü ise Burcu Kazbek canlandırıyor. Genç oyuncu Oral Özer ise sürprizli ve gizemli bir karaktere hayat veriyor.

Nedim Saban'ın yönettiği “Ağaçlar Ayakta Ölür”ün dekor tasarımı Çihan Aşar, kostüm tasarımı Sadık Kızılağaç, ışık tasarımı İsmail Sağır'a ait.

‘DÖNMEK HEYECAN VERİCİ’

Tiyatroya bu kadar ara vermesinin nedenini içine sinen bir rol bulamamak olarak açıklayan Serezli, “Çok değerli tiyatro yapımcılarından yıllardır güzel teklifler geldi, sağ olsunlar hiç unutulmadım, ancak Nedim Saban’ın önerdiği bu projeyi çok sevdim. Oyun komedi ile dram arasında çok ince bir çizgi taşıyor. Eski bir oyun olmasına rağmen hiç eskimeyen duyguları yaşatıyor. Rahmetli eşim Metin Serezli’nin son sahneye çıktığı kuruma, Tiyatrokare'ye dönmek de ayrıca heyecan verici” dedi. Nedim Saban ise “Nevra Hanım’a neredeyse 20 yıldır 20 farklı oyun yolladım, bu proje aklıma geldiği zaman siz oynarsanız, olay olur diye mesaj attım. Ertesi gün heyecanlı bir ses duydum! Bu rol benimdir dedi” açıklamasını yaptı. Erhan Yazıcıoğlu da yarım asırlık Şehir Tiyatrosu kariyerinden sonra ikinci kez özel tiyatro deneyimi yaşayacağını belirterek, “Uygar ve insani değerlerle yoğurulmuş saygılı bir ekiple çalışmak büyük mutluluk. Nevra Serezli'yi yakından tanımak ve rol arkadaşı olmak da tam mucize. Yaşasın tiyatro” dedi.



PROGRAM

3 Ocak 20.30 Profilo Kültür Merkezi

4 Ocak 20.30 Profilo Kültür Merkezi

5 Ocak 18.00 Trump Kültür Merkezi

11 Ocak Cumartesi 20.30 Water Garden Duru

12 Ocak Pazar 16.00 Profilo Kültür Merkezi

17 Ocak Cuma 20.30 Kozyatağı Kültür Merkezi

19 Ocak Pazar 17.00 ve 20.30 Kadıköy Duru Tiyatro

21 Ocak Salı 20.30 Caddebostan Kültür MErkezi

24 Ocak Cuma 20.30 Trump Kültür Merkezi

26 Ocak Pazar 18.00 Trump Kültür Merkezi

31 Ocak Cuma 20.30 Kadıköy Halk Eğitim Merkezi