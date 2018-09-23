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Usta oyuncu Zihni Göktay’ın serzenişi! ‘Telefonum hiç çalmıyor’
Usta oyuncu Zihni Göktay’ın serzenişi! ‘Telefonum hiç çalmıyor’
Usta oyuncu Zihni Göktay, dizi teklifi almayışına serzenişte bulunarak, "Telefonum hiç çalmıyor" dedi. 
Kültür Sanat 23 Eylül 2018 - 13:44

Birçok dizide, filmde ve tiyatro oyununda seyircinin karşısına çıkan,  1973 yılından bu yana dek Şehir Tiyatroları’nda yer alan usta tiyatrocu Zihni Göktay’ın serzenişini Posta yazarı Mesut Yar, köşesine taşıdı.

Yar’ın 72 yaşındaki usta oyuncuyla diyaloğuna dair yazdıkları şöyleydi:

USTALARA SAYGI LÜTFEN!

“Ulan İstanbul” (Kanal D) dizisinin “pencere önü çiçeği” diyebileceğimiz Servet Abi karakterine hayat veren Zihni Göktay ustayla lafladık… Tiyatroda 55 yılı devirmiş. Bu yıl iki oyunla İstanbul Şehir Tiyatroları'nın sahnesinde yine. Maşallah. Ama bir serzenişi var… Dizi iklimini çok sevmesine rağmen akıllara gelmeyişi. Hayıflanmıyor sadece serzenişte bulunuyor…

“Üstadım şimdi hangi kanaldasınız?” minvalindeki sorulardan bıkmış. Hepsine ortak yanıtı “Süveyş Kanalı'ndayım” oluyormuş. “Nasıl söyleyeyim ki, telefonum hiç çalmıyor?” diyen Zihni ağabeyimizi tez elden bir dizide görmek istiyoruz. Net!

Son güncelleme: 13:46 - 23.09.2018

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