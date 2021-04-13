Usta sanatçı Erol Uras hayatını kaybetti

Türk opera tarihinin en önemli tenorlarından olan Erol Uras, dün akşam vefat etti. Üzücü haber Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Twitter hesabından yayınlanan gönderi ile duyuruldu.

Yapılan açıklamada, “Opera tarihimizin en önemli tenorlarından Erol Uras'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz. Sanat camiamızın başı sağ olsun” ifadelerine yer verildi.

EROL URAS KİMDİR?

Erol Uras, 1962’de korist olarak İstanbul Şehir Operası’nda görev aldı ve ardından 1965’te solist oldu. Burada 1970’e kadar baş tenor olarak görevini sürdürdü. 1980’de Deutsche Oper Berlin’de söyleyen Uras, pek çok ünlü orkestra şefi ve ayrıca Leyla Gencer’le opera eğitimini sürdürdü.

Hem yurtiçi hem de yurtdışında opera, resital, senfonik konser ve oratoryo performanslarında yer alan Erol Uras, Othello, Aida, Il Trovatore, André Chénier, Turandot, Carmen, Maça Kızı, Cavalleria Rusticana ve I Pagliacci gibi 30’u aşkın eserde başrol seslendirdi.

Pek çok kayıt çalışmasına ve prömiyere imza atan tenor, İstanbul Devlet Operası’ndaki görevinden 2003’te emekli oldu ve İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü’nde öğrenciler yetiştirdi.