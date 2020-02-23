Usta sanatçı Müjdat Gezen, yeni oyununu SÖZCÜ’ye anlattı: Siyaseti yumuşatıp seyirciye sunuyoruz

Müjdat Gezen, “Çalsın Sazlar adlı yeni oyunumuzla birlikte artık sazlar çalınmalı. Seyircinin biriken streslerini, çektiği sıkıntılarını az da olsa bu oyunla unutturmak istiyoruz” dedi

Müjdat Gezen Tiyatrosu (Altıyol) yoğun bir oyun trafiğine giriyor. Yılmaz Özdil'in Mustafa Kemal oyunu İzmir ve Ankara'dan sonra Trakya turnesine çıkıyor. Her pazar saat 11.00'de ise yine Özdil'in Atatürk ve Çocuk adlı oyunu perde açıyor. Bu arada Gezen'in yazıp yönettiği ve oynadığı şarkılı, danslı, politik taşlamalı yeni oyunu Çalsın Sazlar, 28 Şubat Cuma günü prömiyerini yapacak. 1-8 Mart pazar günleri 15.30'da yeni oyun yine Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda sahne alacak. Usta sanatçı Müjdat Gezen'le tiyatroda buluştuk ve yeni oyunu konuştuk.

ÇOK RENKLİ OYUN

– Artık sazlar çalınmalı mı!

Evet, Çalsın Sazlar adlı yeni oyunumuzla birlikte artık sazlar çalınmalı. Seyircinin biriken streslerini, çektiği sıkıntılarını az da olsa bu oyunla unutturmak istiyoruz. Çok renkli, eğlenceli, şarkılı, danslı ve siyasi taşlamalı bir oyun. Yazdım, yönettim ve oynuyorum.

DANS VE SAZ GRUBU VAR

– Muhteşem bir kadrosu var…

Ben bu kadroyla 2 bin kişilik TİM'de oynadım, üç yıl hizmet ettim o sahneye. Yedi Kocalı Hürmüz, Şarkılar Seni Söyler ve Pera Müzikali'ni sahneye taşıdık. Şimdi o dönem sona erdi ve aynı kadroyla 2 bin kişilik salondan Müjdat Gezen'in 200 kişilik tiyatrosuna geldik. Cüneyt Arkın, Gönül Yazar, Melike Demirağ, Cengiz Küçükayvaz, Kayhan Yıldızoğlu, Kaan Cüreklibatur, dans ve saz grubumuz var. İnsanlar hem eğlenecek, hem gülecekler.

Güldürürken düşündürecek

– İşin içinde siyaset de olacak…

Evet, tıpkı siyasetteki gibi iki farklı uçlarda olan iki konser organizatörü var oyunda. Birisi dürüst, namuslu, çağdaş… Diğeri ise yalancı, sahtekar, güvenilmez… Sahtekar organizatör Şerefsiz Şeref (Cengiz Küçükayvaz) ve dürüst organizatör Sonat (Sonat Tokuç) arasındaki yaşananlar güldürürken düşündürecek. Ben dahil kadroda yer alan diğer isimler de kendi kimlikleriyle çıkıyorlar sahneye.

Sahnede SÖZCÜ ile mesaj veriyor

– Nasıl bir mesaj veriliyor?

Yıllardır siyasette yaşanan sertlik, kırıcılık, bölücülük bu oyunda olmayacak. Siyaseti yumuşatıp, içine kahkahaları katarak seyirciye sunuyoruz. Seyirci gülecek, eğlenecek, müzik dinleyip dans izleyecek, en önemlisi dilinin ucuna kadar gelip de söyleyemediği her şeyin tiyatro sahnesinden söylendiğine tanık olup, ‘ohh' diyecek ve rahatlayacak.

– Mesela…

Mesela, gerçek sanatçılarla turneye çıkan organizatör ilanını Sözcü'ye çakma sanatçıları sahneye çıkaran organizatör ise Yandaş Tarafsız gazeteye veriyor. Biri İzmir'de başlayan Büyük Ege turnesine çıkıyor, diğeri turnesine Avrupa adını veriyor ama Keşan, Çorlu, Lüleburgaz'da konserler düzenliyor. Sürprizler eşliğinde, eğlendirici ve şaşırtıcı bir final seyirciyi bekliyor.