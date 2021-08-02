Usta sanatçı Nedret Güvenç’e veda

Devlet sanatçısı, oyuncu, yönetmen ve yazar Nedret Güvenç, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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Devlet sanatçısı, oyuncu, yönetmen ve yazar Nedret Güvenç geçen cumartesi 91 yaşında hayatını kaybetti.

Güvenç için bugün Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi.

Törene, sanatçının kızı Müjde Bilgütay, yeğeni Ece Uslu, Dilek Türker, Türkan Kafadar, Nedim Saban, Gökçe Biçer, Uğurtan Atakan, Şahin Sekman ve Nergis Çorakçı İBB Kültür Daire Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Sahne Direktörü Ayşegül İşsever, Müdür Yardımcıları Mehmet Karaosman, Oytun Askeroğlu, sanatçılar Suna Keskin, Göksel Kortay, Ulvi Alacakaptan, Çiçek Dilligil, Bora Öztoprak, Sevinç Erbulak, Aslı İçözü ve Süeda Çilin aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.

NEDRET GÜVENÇ KİMDİR?

1930 yılında dünyaya gelen Nedret Güvenç, Ankara Devlet Konservatuarı’nda şan ve piyano eğitim aldı. Usta sanatçı daha sonra tiyatroya ağırlık vermeye karar verdi. 1948’de İzmir’de tiyatroya başlayan Güvenç, İzmir Şehir Tiyatroları 1950 yılında kapatılınca İstanbul’a taşındı ve İstanbul Şehir Tiyatroları’na katıldı.

1959-1960 yılları arasında Ankara Devlet Tiyatrosu’nda da konuk oyuncu olarak sahneye çıkan sanatçı, sonrasında tekrar İstanbul’a döndü. Sayısız tiyatro oyununda başrol oynayan Güvenç’in bu dalda pek çok ödülü var.

1974’te ‘En Büyük Kumar’ ile yönetmenliğe başlayan sanatçı, 1995’te emekli olduğu İstanbul Şehir Tiyatroları’ndan sonra ‘Tiyatro İstanbul’ bünyesine katıldı.1998’de Kültür Bakanlığı’nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır. Ayrıca Türkiye’nin 2009 Dünya Tiyatro Günü bildirisini Güvenç yazmıştır. (DHA)

