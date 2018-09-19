Usta sanatçı Oytun Şanal yoğun bakımda

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81 yaşındaki usta sanatçı Oytun Şanal’ın iki gün önce evindeyken kalbinin durduğu ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Şu anda yoğun bakımda bulunan Şanal’ın organlarının durduğu, ancak kalbinin attığı ifade edildi.

İki yıldır akciğer kanseriyle mücadele eden Şanal ile ilgili doktorların “Her şeye hazır olun” dediği bildirildi.

OYTUN ŞANAL KİMDİR?

Ankara Devlet Tiyatrosu Sanatçısı olan Şanal, 1937 yılında İstanbul’da doğdu. 1953 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’ne girdi. Aynı yıl okuldan ayrıldı ve Devlet Tiyatrosu Çocuk Tiyatrosu’na dahil oldu. 1960 yılında şansını tekrar denedi ve Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü kazandı. Bu bölümden mezun oldu.

Seslendirme sanatçısı olan Şanal, Uzay Yolu’nda Kaptan Kirk’ü, Dallas’ta J.R. Ewing’i seslendirdi.

Ayrıca Çocuğun Var Derdin Var ve Sihirli Annem dizilerinde rol aldı. Elçin Şanal ile evli olan Oytun Şanal’ın bir kızı bir de oğlu var.