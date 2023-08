Usta senarist Safa Önal’a veda

Filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren usta senarist Safa Önal son yolculuğuna uğurlandı.

Geçen pazar günü 92 yaşında yaşlılığa bağlı sebeplerle hayatını kaybeden Türk sinemasının önemli senaristlerinden Safa Önal için Atlas 1948 Sineması’nda tören düzenlendi.

Usta senaristin oğlu Umut Önal ile Hülya Koçyiğit, Suna Selen, Kerem Alışık, Ulvi Alacakaptan, Melih Çardak’ın da aralarında bulunduğu sinema ve sanat dünyasından isimlerin katıldığı törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SENARİSTBİR) çelenk gönderdi.

“BENİM, OĞLUN UMUT’ KELİMELERİNİ DUYUNCA GÖZLERİNİ AÇTI”

Safa Önal’ın oğlu Umut Önal “Bizim yaşarken sıra dışı bir ilişkimiz vardı. 6 gün boyunca yoğun bakımda hastanede kaldı, böyle bir süreç yaşadık. Beni şu aşamada en çok mutlu eden konu; son gün hariç ben beş gün de her gün yanına gelebildim. Her gün doktorundan bilgi aldıktan sonra yarım saat kadar onu öpebildim, sevebildim. Daha önemlisi oğlum ve Umut kelimeleri onun için çok kutsal iki kelimeydi. Çok yakın bir ilişkimiz vardı. 10 dakika boyunca ‘Benim oğlun Umut’ kelimelerini duyunca gözünü açtı. Ellerimi sıktı. Beş gün boyunca bunun yaşanması bana en çok huzur veren olay oldu. Bol bol veda etme fırsatı buldum. Yaşadığımız sürece çok yakındık, ayrılırken de yakın bir şekilde yavaş yavaş veda ederek, bolca zaman sahibi olarak istediğim her şeyi fazla fazla, döne döne paylaşma fırsatı verdi Allah bana. Elimi sıkması gözünü açması gibi ondan çok net cevaplar aldım. Bunun için şükürle doluyum” dedi.

Törende konuşan Hülya Koçyiğit de Safa Önal’ın ömrünün yazarak, düşünerek, söyleyerek geçtiğini belirtti. Koçyiğit, “O hepimizi etkilemiş, yaşamlarımızda iz bırakmış bir duayendi. Hepimizin saydığı, sevdiği büyük bir sanatçıyı yolcu ediyoruz. Hepimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

Koçyiğit, Önal’ın Türkçeyi çok güzel kullandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Konuşurken onu dinler, etkilenirdik. Senaryolarını yazdıktan sonra bizzat kendisi okumak isterdi. Öyle bir okurdu ki hemen yarın bu filme başlayalım hissine kapılırdınız. Herkese nasip olmayacak bir başarıya imza attı. 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Onun o başarısını yürekten kutluyorum. Onunla 1960 yıllarında geçen İhtilal Dönemi’nin bir hikayesini kaleme almak istedik, 2 seneye yakın emek verdik. Ama hayata geçiremedik. Bunun için ona çok mahcubum ama emekler hiçbir zaman boşa gitmez. Sen olmasan da o filmi mutlaka hayata geçireceğim.”

“YEŞİLÇAM BUGÜN HİKAYESİNİ KAYBETTİ”

Oyuncu Kerem Alışık ise Safa Önal’la aile dostluklarından bahsederek, “O benim baba yarım, sünnetimde kirvem, ilk Fenerbahçe maçına gidişim, çocukluğum, gençliğim ve okuma alışkanlığımdı. Safa Ağabey, Yeşilçam’ın bize gölgesini veren en yeşil çam ağaçlarından biriydi. Ömrünü sinemaya veren ve bütün yaşamını sadece yazmakla geçiren bir ustaydı.” diye konuştu.

Safa Önal’ı “Türk sinemasına büyük hizmet eden mavi uçlu bir tükenmez kalemdi” diyerek tanımlayan Alışık, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim sesimiz, seslenişimiz, seçtiğimiz, sevdiğimiz, kıymetlimizdi. O kendi kıymetini dilinin altında, kalemi ucunda gizleyendi. Çok önemli bir değerimizdi. Onun kaleminin değdiği yerde kaldık. Yeşilçam’dan çok göç verdik, çok giden oldu. Bir uğurlama töreni de olsa içimizden uğurlayamıyoruz onları. Bence Yeşilçam bugün hikayesini kaybetti. Belki hiç bu kadar kötü bir gün olmamıştı. Sıcak ekmek kokuları bıraktı bizim bağrımızda. Mekanı cennet olsun.”

Törenin ardından Safa Önal’ın cenazesi Teşvikiye Camii’ne götürüldü. Teşvikiye Camii avlusunda taziyeleri Önal’ın oğlu Umut Önal kabul etti. Önal’ın cenaze törenine Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Serdar Gökhan, Kerem Alışık, Zafer Algöz, Levent İnanır, Nur Sürer ile Yeşilçam’ın usta isimleri katıldı.

Safa Önal için Teşvikiye Camii’nde öğle vaktinden sonra cenaze namazı kılındı. Türk bayrağına sarılı tabutun önüne konulan “Canımın içi babam, seninle beraber sonsuza kadar, canının içi oğlun” yazısı dikkat çekti. Safa Önal’ın cenazesi Feriköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

TÜRKAN ŞORAY: ÇOK YAKIN BİR DOSTUMU KAYBETTİM

Türkan Şoray, “Güzel anılarım da gitti Safa Bey ile. Çok güzel çalışmalarımız olmuştu. Sevinçlerimiz, umutlarımız olmuştu. Benim için yazdığı senaryoların kariyerime çok güzel etkisi olmuştu. Umut da benim canım, Safa Bey de benim canımdı. Çok üzgünüm, çok yakın bir dostumu kaybettim” diye konuştu.

Oyuncu Serdar Gökhan, “Eskisi gibi görüşme imkanımız olmuyor. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki artık herkes yaşam mücadelesi veriyor. Kendini ayakta zor tutmaya çalışıyor. Kimse kimsenin halinden haberdar değil. En son birkaç sene önce görüşmüştük. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Zafer Algöz ise, “Çok önemli işlere imza atmış bir büyüğümüzdü. Yeşilçam’ın altın kuşağı diyebileceğimiz Ayhan Işık’ların Sadri Alışık’ların rahmetli Cüneyt Arkın ağabeyimin Türkan Şoray’ın, Hülya Koçyiğit’in o dönemin çok iyi bildiği tanıdığı hepsinde emeği olan bir isimdi. Safa abinin Türk sinemasına Türk edebiyatına çok büyük katkıları vardı. Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin ve ülkemizin başı sağ olsun ” ifadesini kullandı.

GUINNESS’E GİRDİ

İstanbul’da 17 Aralık 1930’da dünyaya gelen senarist, yönetmen ve yazar Safa Önal, yazarlığa 1945’te kısa öyküler kaleme alarak başladı.

Önal, “Vesikalı Yarim”, “Ağaçlar Ayakta Ölür”, “Ah Güzel İstanbul”, “Ah Müjgan Ah”, “Dila Hanım”, “Tatar Ramazan”, “Tatlı Nigar”, “Doktor Civanım” gibi pek çok kült filmin senaryosunu kaleme aldı.

Filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı’na da giren usta senarist, 1973’te yönetmenliğe başladı ve 40’a yakın film yönetti.

Yazdığı senaryolarla Altın Koza ve Altın Portakal gibi önemli festivallerden çok sayıda ödül kazanan Önal, söz yazarı, sunucu Sezen Cumhur Önal’ın da kardeşidir. (AA)