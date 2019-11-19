Usta tiyatrocu Yıldız Kenter son yolculuğuna uğurlandı

Devlet sanatçısı unvanına layık görülen ve yaşamı boyunca birçok başarıya imza atan usta sanatçı Yıldız Kenter, akciğer rahatsızlığı sebebiyle kaldırıldığı hastanede önceki gün hayatını kaybetti. 91 yaşında hayata gözlerini yuman Yıldız Kenter için Levent Afet Yolal Camisi’nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, ünlü sanatçılar Erdal Özyağcılar, Orhan Gencebay, Demet Akbağ, Mahsun Kırmızıgül, Nuri Alço, Müjdat Gezen ve usta tiyatrocunun çok sayıda seveni katıldı.

Kenter'in Türk bayrağına sarılı ve etrafı beyaz çiçeklerle çevrili tabutunu sevenleri karanfillerle donattı. Törende Kenter’in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazının ardından Kenter'in naaşı Aşiyan Mezarlığı’na defnedildi.



“”TÜRK TİYATROSUNUN DEĞİL DÜNYA TİYATROSUNUN BAŞI SAĞ OLSUN”



Yıldız Kenter'in çok önemli bir sanatçı olduğunu ifade eden Sanatçı Müjdat Gezen, “60 yıla yakın bir zaman bizim konservatuvarda hocamız sayılır.

Dostluğumuz bugüne kadar devam etti. Dostluğumuz, sevgimiz, bizim ona olan saygımız var. Benim üzerimde çok emeği vardır. Emek kutsal bir şeydir. Onun için bu son yolculuk, bizim için fena oluyor. Türk tiyatrosunun değil dünya tiyatrosunun başı sağ olsun” diye konuştu.

“O İSTİSNA BİRİYDİ”



Yıldız Kenter'e Allah'tan rahmet dilediğini ifade eden sanatçı Orhan Gencebay, “Hepimizin başı sağ olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Yıldız ablamızla birçok çalışmamız oldu. Onlar da harikaydı. O istisna biriydi” ifadelerini kullandı.

“ÖLÜM MUKADDERAT”



Tarihçi yazar İlber Ortaylı da Yıldız Kenter’in tiyatroyu tiyatro yapan bir büyük sanatçı olduğunu belirterek, “Kendi özel tiyatrosunu kurması bir yana, Batı edebiyatı, Batı dilleri ve konservatuvar hocalığıyla onun kaybı bir çöküş tabi. İnşallah yerini yenileri alacaktır. Ölüm mukadderat.” şeklinde konuştu.

Kılınan cenaze namazının ardından Kenter’in cenazesi Aşiyan Kabristanı’nda toprağa verildi.

(DHA-AA)