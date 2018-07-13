Usta tiyatroculardan Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi tepkisi

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Devlet Tiyatroları ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün özel yasaları 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile lağvedildi. Cumhurbaşkanlığı’na bağlanan kurumlarda köklü değişiklikler yapıldı. Söz konusu değişikliğin ardından birçok tepki geldi. Usta tiyatrocular da tepki veren kişiler arasındaydı. Cumhuriyet’in haberine göre, Genco Erkal, iktidarın Devlet Tiyatroları, Opera ve Balesi'ni özelleştirmek istediğini söyledi. Bu kurumların özelleştirilmeleriyle ilgili hazırlanan tasarının seçim öncesi gündeme getirilmediğini, ancak seçimden sonra açığa çıktığını ifade eden Erkal, “Aynı günlerde Orhan Aydın'ın gözaltına alınması, Fazıl Say'ın konserinin iptal edilmesi, yeni düzende, kültür sanat alanında neler yaşayacağımızın ilk göstergeleri oluyor. Devlet Tiyatroları'nın, Opera ve Balesi'nin lağvediliyor olması ülkemiz sanatına vurulabilecek en öldürücü darbedir bence. Bu cinayeti işleyenler tarihe kara harflerle yazılacaklar. Tiyatro, serbest piyasa ekonomisinin eline bırakılmayacak kadar ciddi bir iştir” dedi.

‘DEVRE DIŞI BIRAKMAK…’

Bir diğer usta tiyatrocu Rutkay Aziz de bu değişimin uzun zamandan bu yana planlandığını ifade ederek, şöyle dedi:

“Bundan önce Devlet Tiyatroları'ndan opera ve baleyi devre dışı bırakmak, özerkliğini yok etmek… Zaten şimdiye kadar bir biçimde Devlet Tiyatroları, opera ve bale de olsun, gelen giden hükumetlerin tiyatrosu gibi görüldü ne yazık ki. Oysa onların kamuya açık son derece önemli ve tarihsel görevleri var. Muhsin Hoca'nın (Ertuğrul) yaratısıdır bu. Bu anlamda yaptıkları bu girişimi ben hem Devlet Tiyatroları'na hem de opera ve baleye karşı sanatsal bir darbe olarak nitelendiriyorum.”