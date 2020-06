Usta yönetmen Joel Schumacher hayatını kaybetti

Kostüm tasarımcılığından yönetmenliğe geçiş yapan ve yönettiği filmler arasında Batman başta olmak üzere St. Elmos Fire, Phonebooth, Falling Down gibi önemli yapımlar olan Joel Schumacher 80 yaşında hayatını kaybetti. Schumacher’in moda geçmişini filmlerine taşıması, 1980 ve 1990’larda eleştirmenlerce fazla beğenilmese de o, çağının seyirciler tarafından en sevilen yönetmenlerinden biri oldu.

Schumacher, Tom Cruise, Julia Roberts ve Michael Douglas’ın aralarında bulunduğu Hollywood’daki en büyük isimlerle çalıştı. Cannes Film Festivali’nin prestijli Palme D’Or ödülüne day gösterilen Falling Down projesinde de Douglas ile birlikte çalışmıştı.

Ünlü yönetmenin yönettiği, Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Jim Carrey ve Nicole Kidman’ın rol aldığı Batman Forever, dünya çapında 300 milyondan fazla hasılat elde etti. Scumacher, 1997’de Batman and Robin filmini çekti ve filmin başrollerinde George Clooney, Arnold Scwarzenegger yer aldı.

Batman filmlerinden yıllar sonra Schumacher, Andrew Lloyd Webber’in müzikalinden The Phantom of the Opera’yı çekti ve film 2004’te üç Oscar adaylığı kazandı. The Phantom of the Opera, yönetmenin son filmlerinden oldu.

Schumacher’in en son çalışması ise 2013 yılında Netflix serisi House of Cards’ın ilk sezonu oldu. Ünlü yönetmen sezonun birkaç bölümünde yönetmen koltuğunda oturdu.