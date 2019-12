Usta yönetmen Martin Scorsese’den Joker itirafı

Robert de Niro ve Al Pacino'nun başrolünü üstlendiği The Irishman ile yılın en beğenilen filmlerinden birisini yöneten usta yönetmen Martin Scorsese, Joker filmine yapımcı olarak dahil olma imkanı bulunduğunu, ancak bu fırsatı değerlendirmediğini söyledi.

Köstebek, Taksi Driver, Sıkı Dostlar gibi kült filmlerin yönetmeni Martin Scorsese, The Guardian’a verdiği röportajda Todd Phillips’in yönettiği, Joaquin Phoenix’in başrolünde yer aldığı ve 2019’un öne çıkan filmlerinden Joker ile ilgili itirafta bulundu.

Yapımcı olarak imkanı olsa bile filme dahil olmak istemediğini söyleyen Scorsese, filmlerinin Joker üzerindeki etkisini ise kabul etti. “Joker’in King of Comedy ve Taxi Driver’dan ilham almasından çok etkilendim” diyen usta yönetmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle King of Comedy… Çünkü her zaman King of Comedy’nin takdir gördüğü tek yerin Britanya olduğuna dikkat çekerim. Ama ben Joker’e dahil olmak istemedim.”

THE IRISHMAN SON FİLMİ OLABİLİR

Scorsese, Robert de Niro, Al Pacino ve Joe Pesci’nin yer aldığı, Netflix yapımı The Irishman’in son filmi olabileceğini söyledi.